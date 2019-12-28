28 Aralık 2019 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Dizi
02:50 Sevdim Seni Bir Kere
03:00 Sevdim Seni Bir Kere
03:50 Cesur ve Güzel
04:00 Cesur ve Güzel
05:20 Kiralık Aşk
07:00 Yüksek Sosyete
07:00 Sevgili Geçmiş
09:00 Burcu ile Hafta Sonu
10:45 Sevdim Seni Bir Kere
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Güvercin
15:45 Sefirin Kızı
16:00 Dizi
18:45 Star Haber
20:00 Benim Tatlı Yalanım
23:45 Altın