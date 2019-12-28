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28 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

28 Aralık 2019 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

28.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 28.12.2019 06:45 28 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 İleri Üçlü

02:00 Lig Raporu

02:30 Stadyum

04:45 İleri Üçlü

06:15 Spor Atlası

06:25 İngiltere Premier Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:05 TFF 1. Lig Özetler

07:10 İtalya Kupası Magazin

07:45 Olimpiyat Yıldızları

08:00 Süper Lig Özetler

08:05 TFF 1. Lig Özetler

08:10 Lig Raporu

08:40 İngiltere Premier Lig Goller

08:55 Hava Durumu

09:00 Spor Bülteni

10:00 Süper Spor

10:25 Salto

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Ajans Saati

11:55 Hava Durumu

12:00 NBA Saati

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:55 Hava Durumu

14:00 Avrupa Stüdyosu

15:30 Spor Haftasonu

17:50 Southampton - Crystal Palace

18:45 Süper Lig Özetler

19:00 Southampton - Crystal Palace

20:00 Süper Lig Özetler

20:10 TFF 1. Lig Özetler

20:20 Norwich City - Tottenham

21:15 Süper Lig Özetler

21:30 Norwich City - Tottenham

22:30 Stadyum


Türkiye Futbol Federasyonu, Trt, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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