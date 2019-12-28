28 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Aileler Yarışıyor

03:15 1'de Bugün

03:25 Baba Can'dır

05:45 Ömür Dediğin

06:15 Küçük Hanımefendi

07:45 Beni Böyle Sev

10:45 1'de Bugün

10:55 Tozkoparan

11:05 Tozkoparan

13:30 Aileler Yarışıyor

15:30 1'de Bugün

15:40 Elimi Bırakma

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim