28 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Aileler Yarışıyor
03:15 1'de Bugün
03:25 Baba Can'dır
05:45 Ömür Dediğin
06:15 Küçük Hanımefendi
07:45 Beni Böyle Sev
10:45 1'de Bugün
10:55 Tozkoparan
11:05 Tozkoparan
13:30 Aileler Yarışıyor
15:30 1'de Bugün
15:40 Elimi Bırakma
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim