28 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Beni Takip Et

02:30 Kelime Oyunu

03:40 Kanıt

05:00 Yeniden Konuşalım

06:00 Kader Bağları

07:40 Geçmişin Gölgesinde

09:45 Çok Gezenti

11:15 Yeniden Konuşalım

12:15 Rehber

13:30 Sen de Yap

14:30 Küçük Ağa

16:45 Çocuklar Duymasın

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Şeref Meselesi

23:30 Yaşamak Güzel Şey