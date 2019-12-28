28 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:00 Beni Takip Et
02:30 Kelime Oyunu
03:40 Kanıt
05:00 Yeniden Konuşalım
06:00 Kader Bağları
07:40 Geçmişin Gölgesinde
09:45 Çok Gezenti
11:15 Yeniden Konuşalım
12:15 Rehber
13:30 Sen de Yap
14:30 Küçük Ağa
16:45 Çocuklar Duymasın
19:00 Kelime Oyunu
21:00 Şeref Meselesi
23:30 Yaşamak Güzel Şey