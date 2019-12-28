28 Aralık Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Aralık Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

28 ARALIK İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah AKİK,KRİSTAL sk 18:00-21:00 saatleri arasında Yatirim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2253873)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 865.,PAZARYOLU sk/ TALATPAŞA mah 1000.,1001.,1002.,1003.,1022.,1023.,1024.,1025.,1079.,FATİH SULTAN MEHMET,PAZARYOLU sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2252927)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673.,674.,676.,677.,680.,İSTANBUL sk 09:00-12:00 saatleri arasında bakım calısması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2253959)

- BOLLUCA Mh., YERLİ Sk., YILDIZBOSTANI Sk., GÜLPERİ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33680)

- İMRAHOR Mh., BAĞDAGÜL Sk., ATANUR Sk., NARDALI Sk., FERHATPAŞA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33684)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 8. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32816)

- ALTINŞEHİR Mh., GÖKTEPE Sk., GÖKSEL Sk., OSMANLI Cd., KÜBRA Sk., EŞREF Sk., KOÇAK Sk., ÜNSAL Sk., GÜVERCİNTEPE Mh., NUR Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33548)

- ATİKALİ Mh., MEHMET DEDE Sk., MEHMETAĞA CAMİİ Sk., MUTAF ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatirim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33475)

- HOBYAR Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33245)

- ŞEMSİPAŞA Mh., 19. Sk., 21. Sk., 22. Sk., 23. Sk., 24. Sk., SOKULLU MEHMETPAŞA Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatirim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33345)

- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33562)

- SANAYİ Mh., ERGENEKON Sk., ENGİN Sk., NAZLI Sk., OĞUZHAN Sk., VALİ Sk., SÖĞÜT Sk., KAVAK Sk., ÇAĞLAYAN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33575)

- BÜYÜK SİNEKLİ Mh., AKŞEMSEDDİN Cd., PAPATYA Sk., PTT Sk., BATI ÇEŞME Sk., BOTANİK BAHÇE Sk., DEDEOĞLU Sk., DOĞU ÇEŞME Sk., AKVARYUM ÇIKMAZI Sk., GÖKBEN Sk., MUCİT Sk., AKÇA ÇIKMAZI Sk., OKYANUS Sk., RAKKAS Sk., SABA Sk., TAŞOVA Sk., TABAN DERE Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatirim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33326)

- GÜMÜŞDERE Mh., OZANLAR Sk., NEFER Sk., TAŞHAN Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33465)

- YUNUS EMRE Mh., 1404. Sk., ZÜBEYDE HANIM Mh., 1280. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33447)

- MERKEZEFENDİ Mh., MEVLANA Cd., SEYİTNİZAM Mh., MEVLANA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:30-11:30 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33307)

- CEVİZLİK Mh., ALLALE Sk., BEYAZ GÜVERCİN Sk., BEYAZ ZAMBAK Sk., İMREN Sk., İSTANBUL Cd., İZZET MOLLA Sk., KARTOPU Sk., KIRMIZI ŞEBBOY Sk., MOR SÜMBÜL Sk., MUHASEBECİ Sk., NİYAZİ BEY Sk., SAKIZLI BOSTAN Sk., SAKIZAĞACI Mh., BERRİN ÇİNİ Sk., İSKELE Cd., KÜÇÜK YALI Sk., MUHARRİR AHMET RASİM Sk., RÜYA Sk., YENİMAHALLE Mh., HUBAN Sk., MEKTEP ARKASI Sk., MEKTEP YOLU Sk., MUHTAR TAHSİN Sk., REYHAN Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-12:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33644)

- FATİH Mh., ERİK Sk., FINDIK Sk., FİDAN Sk., EMEK Sk., FİLİZ Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Deplase süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33687)

- SAHİL Mh., ÇAYIRLI Sk., KOCATEPE Cd., GÜNAY Sk., KUŞKALE Cd., ŞANLI Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatirim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33516)

- GÜLTEPE Mh., 1002. Sk., 1003. Sk., 1005. Sk., 1007. Sk., REYHAN Cd., SALİHLİ Sk., SAYGI Sk., SEKMAN Sk., ŞAHİNLER Sk., ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatirim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33587)

- MERKEZEFENDİ Mh., MEVLANA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 11:30-12:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33308)

- CEVİZLİK Mh., HUBAN Sk., HAMAM Sk., SAKIZAĞACI Mh., İSTANBUL Cd., HEYET Sk., İSKELE Cd., YURT SAHİBİ Sk., MUHARRİR AHMET RASİM Sk., YENİMAHALLE Mh., REYHAN Sk., MEKTEP ARKASI Sk., MUHTAR TAHSİN Sk., ARALIK Sk., MEKTEP YOLU Sk., HAZIRLIK Sk., YANIK SES Sk., İSTANBUL Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 12:30-14:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33647)

- ŞENLİKKÖY Mh., AKIN Sk., ALTAY Sk., AVCILAR Sk., BİLLUR Sk., CAMİ GİRİŞİ Sk., ÇEKMECE YOLU Cd., EFELER Sk., FLORYA ASFALTI ÇIKMAZI Sk., FLORYA Cd., İÇ Sk., MEKTEP Sk., ÖZGEN Sk., TEZGEL Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-14:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33309)

- SANAYİ Mh., ÇINAR Sk., ÇALDIRAN Sk., KAVAK Sk., YUNUS EMRE Sk., SÖĞÜT Sk., NAZLI Sk., ERGENEKON Sk., DİŞBUDAK Sk., YEŞİL YURT Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33576)

- HOCAPAŞA Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33247)

- KAZLIÇEŞME Mh., ABAY Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 15:00-16:30 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33649)

- ZUHURATBABA Mh., BAKIR Sk., ZÜMRÜT EVLER Sk., VANKULU Sk., KARTALTEPE Mh., İHSAN KALMAZ Sk., İNCİRLİ Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 15:00-16:30 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33310)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1574.,3001.,3007.,3008.,3009.,3010.,3011. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2253927)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 592. sk/ NECİP FAZIL KISAKÜREK mah GAZİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2253928)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005.,2025.,2032.,2033.,2034.,2035.,2051.,2057.,2058.,2060.,2061.,2062.,2063.,2064.,2065.,2066.,2067.,2068.,2069.,2071.,2072.,2073.,2074.,2075.,2076.,2077.,2078.,2079.,2080.,2081.,2082.,2083.,2084.,2085.,2090.,2093.,2095.,OSMAN GAZİ sk// ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 679.,680.,681.,698.,699.,700.,701.,702.,703. ÇIKMAZ,705.,714.,721.,OSMAN GAZİ,ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk 12:00-16:00 saatleri arasında bakım calısması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2254979)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 528. ÇIKMAZ,528/1. ÇIKMAZ,529.,530.,531.,532.,536.,537.,538.,548.,548/1.,555.,556.,557.,562.,564.,565.,566.,MARMARA,TEPE,YILDIRIM,ŞEHİT ALİ KARAHAN,ŞEHİT CEVDET sk 12:00-16:00 saatleri arasında bakım calısması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2254539)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk/ YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 53.,54/9. sk/ YEŞİLTEPE mah 52.,52/1.,53. sk 15:00-18:00 saatleri arasında Yatirim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2254677)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ÇAĞLAR sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatirim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2254620)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah ÇATALCA YOLU sk// ÇATALCA ilce MERKEZ-BAHŞAYİŞ mah AKSARAY,ATABEY,CEMAHİR,DAĞ ÇİLEĞİ,FEYZULLAH,KURUÇEŞME,SÜTÇÜ PINAR,ÇAMLIKTEPE,ÇANAKKALE,ÇAĞRIBEY,ÇINARLAR,ÇOTANAK,ÇİÇEKTEPE,İZZETTİN sk/ İHSANİYE mah SAĞLIK OCAĞI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2253889)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 58. BULVAR,58/7. sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatirim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2254661)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.NİLGÜN,AKDENİZ,ALİBEY ,ARKIN,AYTÜL,BAKİ,BİRSEN,DİLEK,EMEL,EREN,FİGEN,GÜLŞEN,GÜZİN,KASIMPATI,MİHRİBAN,MİMOZA,SOKULLU,YAVUZ SELİM,YENAL,ZÜHRE,ZÜLÜF,ÖZNUR,İLKE,İĞDE sk// KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİBEY,DESTAN,ECE,GAMZE,HİMMET,KORU,KUBAN,LİSE,OSMANPAŞA,ÇINAR,ÇOBANÇEŞME sk/ NURTEPE mah AKİF,ALAPINAR,ALAÇAM,ALPER,ALTUĞ,ALÇİN,ALİBEY,ANZER,ARALIK,ARI,ARTI,AS,AYDEMİR,AYLİN,AYYÜZLÜ,BAL,BALSUYU,BARIŞ,BEDİR,BEHRAM,BENNUR,BEYAZGELİNCİK,BİRGÜL,BİRSEN,CANFEZA,CANSU,CEMAL,DARGIN,DAVET,DENİZ,DORUK,DRAM,DİKİLİTAŞ,DİYAR,EMRAH,EMİN,ERDİNÇ,ERGÜN,ERHAN,EYÜP SULTAN,EĞRİÇINAR,FEDAKAR,GÜNEY,GÜVEN,HASRET,HAVADAR,HEYBETLİ,HÜSNÜHAL,KANLICA,KAPTANPAŞA,KARADENİZ,KARADUT,KARANFİL,KARASU,KARDEŞLER,KASIM ÇIKMAZI,KINA,KISMET,KUBAN,KUTLU,KÖPRÜ,KİTLE,LEYLAK,MALKOÇ,MALTA,MENEKŞE,MESKEN,MEYAN,MUTLUCAN,MİMAR,MİS,NADİDE,NAR ÇİÇEĞİ,NASİP,NURAY,OSMANPAŞA,PAMUKKALE,PETEK,PUSULA,RÜZGAR,SEDEF,SEZGİN,SINIR,SOKULLU,SÜLÜN,SÜMBÜL,SÜSLER,TAHİR,TUĞÇE,TÜZÜN,YAKUT,YAMAN,YOL,YOLCU,ZAMAN,ÇAM,ÇAPRAZ,ÇEMEN,ÇEŞME,ÇEŞME ÇIKMAZI,ÇİLEKLİ,ÖLÇÜ,ÖZELLER,ÖZEN,ÖĞÜT,İSMET,ŞAİR NİGAR,ŞECAAT,ŞEHİT MUSTAFA BURCU sk 01:00-03:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255364)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KURTİNİ,PROF. MEHMET BOZKURT,TUNABOYU sk 01:00-02:00 saatleri arasında bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2253905)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ARAF,ASU,CANSU,DEMETİM,GİRNE,HASAN TAHSİN,HAYDAR PAŞA,LAMİA,NEDİM,RECEP,RUMELİ,SAHİLYOLU,ULUBATLI HASAN,YARASA,ZAMAN,ÇAMÖZÜ sk/ GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES,AHMET HAŞİM,AKÇE,ALPEREN,AÇELYA,BAHÇEVAN,BELDİBİ,CENGİZ TOPEL,DEDE KORKUT,DEMİRCİ,ELMADAĞ,ERCAN,ERTUĞRUL,EVREN,FERAH,FİLİZ,GALİP ESMER,GAYE,GÜLDEM,GÜLTEN,GÜLTEPE,GÜNDÜZ,HALİDE EDİP ADIVAR,HASAN TAHSİN,HEYBETLİ,HÜNKAR,HİCRAN,IŞIK,KALENDER,KARTOPU,KUM,KUMSAL,KUĞU,MOTİF,MİL,MİLLET,NAMIK KEMAL,NUR,NİLAY,PEKMEZ,PİLOT,SAHİLYOLU,SAKİN,SEFA,SERA,SERAY,SEZGİ,SOLMAZ,SULTAN,TEVFİK FİKRET,TOLGA,TUTAM,ULUSAL,VATAN,YAHYA KEMAL BEYATLI,YAYLA,YAŞAM,YÜCE,YÜCEL,ZERDALİ,ÇAYELİ,ÇAĞLA,ÇİZGİ,ÖMER SEYFETTİN,ÖMÜR,ÖZNUR,ÜLKÜ,ÜNLÜ,İLKER,İSTİKBAL,ŞAFAK,ŞENOL,ŞEREF,ŞÜKRAN sk/ YAKUPLU mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255267)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI,OLİMPİYAT,ZAĞANOS PAŞA,ÜRGÜP,İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk 19:00-03:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255282)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU sk/ MERKEZ mah ERSEVEN,SELAMET sk 01:00-03:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255377)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah 900/1.,901.,903.,903/1.,904.,907.,908. sk 09:00-17:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255130)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah BEREKET,DEMOKRASİ,DUMLUPINAR,KILIÇARSLAN,MARMARA,MELİK,OVALI,ÇAVUŞOĞLU sk 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255426)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ABDULHAKMOLLA,ADALI,ADALI FETTAH,AYGÜL,BAKKAL,BEYAZGÜL,BOYALIKÖŞK,CEVİZ,DOLAPLIKUYU,DUBARACI,DÜZYOL,EĞLENCE,FRANCALACI,KAMACI,KARAKAVAK,KÖRKADI,KİREÇHANE,KİREÇHANE GEDİĞİ,KİREÇHANE ÇIKMAZI,MUMHANE,NERGİS,OĞUL,SATIŞMEYDANI,SEBZECİ BAYRAM,SEKBANLAR,TAYYARECİ SUPHİ,TEKKECİ,YAĞHANE ÇIKMAZI,ÇELİK,ŞARIK ARIYAK sk/ KÜLTÜR mah PALACI,SEKBANLAR sk 11:00-13:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255449)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah CENGİZ TOPEL,DERİNCE,EDİNCİK,SARIOBA,TAŞLIÇAY,TEPECİK YOLU,YANARSU,İNCESU sk 10:00-12:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255445)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FİRUZAĞA mah BOSTAN BAŞI,BOĞAZKESEN,CEZAYİR,CEZAYİR ÇIKMAZI,DALGIÇ ÇIKMAZI,FAİK PAŞA,HACI OSMAN ÇIKMAZI,HAYRİYE,YAZICI ÇIKMAZI,YENİ ÇARŞI,ÇUKUR CUMA sk/ KILIÇALİ PAŞA mah MECLİS-İ MEBUSAN,SALI PAZARI YOKUŞU sk/ KULOĞLU mah ACI ÇEŞME YOKUŞU,AĞA HAMAMI,FAİK PAŞA,HACIOĞLU,HAYRİYE,OSMAN HACI ÇIKMAZI,YENİ ÇARŞI,ÇAPANOĞLU sk/ TOMTOM mah BABAOCAĞI,BOĞAZKESEN,GÜL BABA,KUMBARACI YOKUŞU,NURİ ZİYA,SEFER BOSTAN ÇIKMAZI,SEFER BOSTANI,TOMTOM KAPTAN,YENİ ÇARŞI,ÇUKUR BOSTAN sk 09:00-14:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255494)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-VİŞNEZADE mah BAYILDIM sk 12:00-16:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255506)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYDINLAR,BABADAĞ,BAKLA,GAYE 1,GÜLİSTAN,MADEN,SEÇKİNLER,YAPRAK 2,YUNUS 1,ÇAKIR,ŞÖLEN 1 sk 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255945)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah ADIGÜZEL,AKGÜL 1,BEYLİK,BUHARA,BURGAZ,DAMLA 2,DR. SADIK AHMET,DUMANKAYA,DÜZENLİ,DİBEKTAŞI,ELMALIK,ESKİCİ,GÖKAY,KANUN,KURTULUŞ 3,MAYIS 1,MİLLET 2,NURÇİÇEĞİ,NİSA,OKUL,PINAR,PTT 1,RÜYA 2,SÖĞÜTLER,UMUTLU,YAREN,YASA,ZEYBEK,İLHAM,ŞEKER,ŞELALE,ŞİFA 1 sk 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255961)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah BAHÇE 2,BOSTAN 2,BURGAZ,DERİN,GÜNGÖRMÜŞLER,KURTULUŞ 3,MAZLUM,MİLLET 2,OKUL,SAYGIN,ZENGİN 1 sk 13:30-15:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255963)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3003.,3004.,3006.,3008.,3010.,3011.,3012.,3017.,3023.,ADNAN MENDERES,HALASKARGAZİ,MEHMET AKİF ERSOY sk 11:00-12:30 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255946)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1636.,1639.,1641.,1643.,1644.,1645. sk/ ORHAN GAZİ mah 1657.,1658.,1659. sk 16:00-19:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256336)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk 12:00-16:00 saatleri arasında bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255483)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PROF. MEHMET BOZKURT sk 09:00-14:00 saatleri arasında bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2254668)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1408.,1410.,1410/1.,1410/2.,1410/3. sk 15:30-18:30 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257172)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah AKASYA 3,BAYIR 1,CENDERE,CEVİZ 1,DUMAN,ESKİ CAMİ,GÖLKAYA,GÜL 4,KARANFİL 1,OKULLU,PALMİYE 3,RÜZGARGÜLÜ,SARAY 2,ÇATALCA YOLU,ÇİÇEK 5 sk// ÇATALCA ilce MERKEZ-BAHŞAYİŞ mah AKSARAY,ATABEY,CEMAHİR,DAĞ ÇİLEĞİ,FEYZULLAH,KURUÇEŞME,SÜTÇÜ PINAR,ÇAMLIKTEPE,ÇANAKKALE,ÇAĞRIBEY,ÇINARLAR,ÇOTANAK,ÇİÇEKTEPE,İZZETTİN sk/ MURATBEY MERKEZ mah AKÇEŞME,BAHARATLI,BAHTIŞEN,BAHÇELER,BOZBEYLİ,DİNAR,ERBATUR,ERİKLİ,GÜNEYGİRİŞİ,HAYRABOLU,HÜRRİYET,KAMPÜS,KANARYA ÇİÇEĞİ,KEMAL,KEÇECİZADE,KEÇİYOLU,KOLON ÇIKMAZI,KURTULUŞ,NARDALI,OKÇULAR,SEYFETTİN ÖPÇİN ,VAHA,YEŞİLTEPE,ÇATALCA YOLU,ÇAYIRYOLU,ÇINARLIKÖŞK,ŞEHİT ER MEHMET ALİ GÜMÜŞ sk/ OVAYENİCE mah DUYGU sk/ ÇAKIL mah AKTEPE ÇIKMAZI,EĞİLMEZ,ÇAKIL YOLU sk/ ÇANAKÇA mah HÜMEYRA sk/ ÖRCÜNLÜ mah BAŞKOMUTAN sk/ İHSANİYE mah SAĞLIK OCAĞI sk 03:00-05:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256603)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU,HACI EMİN AĞA sk 17:00-19:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256614)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk 18:00-20:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256616)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah sk/ MURAT ÇESME mah sk/ MİMAROBA mah sk// SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah sk/ DANAMANDIRA mah sk// ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah sk/ ATATÜRK mah sk/ AYDINLAR mah sk/ BAHŞAYİŞ mah sk/ BAŞAK mah sk/ BELGRAT mah sk/ DAĞYENİCE mah sk/ ELBASAN mah sk/ FATİH mah sk/ FERHATPAŞA mah sk/ GÖKÇEALİ mah sk/ GÜMÜŞPINAR mah sk/ KABAKÇA mah sk/ KALEİÇİ mah sk/ KALFA mah sk/ KARACAKÖY MERKEZ mah sk/ KARAMANDERE mah sk/ KESTANELİK mah sk/ MURATBEY MERKEZ mah sk/ OKLALI mah sk/ OVAYENİCE mah sk/ SUBAŞI mah sk/ YAYLACIK mah sk/ YAZLIK mah sk/ ÇAKIL mah sk/ ÇANAKÇA mah sk/ ÇİFTLİKKÖY mah sk/ ÖRCÜNLÜ mah sk/ İHSANİYE mah sk/ İNCEĞİZ mah sk/ İZZETTİN mah sk 03:00-05:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256605)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah sk/ MURAT ÇESME mah sk// SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah sk/ DANAMANDIRA mah sk// ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah sk/ ATATÜRK mah sk/ AYDINLAR mah sk/ BAŞAK mah sk/ BELGRAT mah sk/ DAĞYENİCE mah sk/ FATİH mah sk/ FERHATPAŞA mah sk/ GÖKÇEALİ mah sk/ GÜMÜŞPINAR mah sk/ KABAKÇA mah sk/ KALEİÇİ mah sk/ KALFA mah sk/ KARACAKÖY MERKEZ mah sk/ KARAMANDERE mah sk/ KESTANELİK mah sk/ MURATBEY MERKEZ mah sk/ OKLALI mah sk/ SUBAŞI mah sk/ YAYLACIK mah sk/ YAZLIK mah sk/ ÇAKIL mah sk/ ÇANAKÇA mah sk/ ÇİFTLİKKÖY mah sk/ ÖRCÜNLÜ mah sk/ İHSANİYE mah sk/ İNCEĞİZ mah sk/ İZZETTİN mah sk 03:00-05:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256586)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah sk/ MURAT ÇESME mah sk// SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah sk/ DANAMANDIRA mah sk// ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah sk/ ATATÜRK mah sk/ AYDINLAR mah sk/ BAŞAK mah sk/ BELGRAT mah sk/ DAĞYENİCE mah sk/ FATİH mah sk/ FERHATPAŞA mah sk/ GÖKÇEALİ mah sk/ GÜMÜŞPINAR mah sk/ KABAKÇA mah sk/ KALEİÇİ mah sk/ KALFA mah sk/ KARACAKÖY MERKEZ mah sk/ KARAMANDERE mah sk/ KESTANELİK mah sk/ MURATBEY MERKEZ mah sk/ OKLALI mah sk/ SUBAŞI mah sk/ YAYLACIK mah sk/ YAZLIK mah sk/ ÇAKIL mah sk/ ÇANAKÇA mah sk/ ÇİFTLİKKÖY mah sk/ ÖRCÜNLÜ mah sk/ İHSANİYE mah sk/ İNCEĞİZ mah sk/ İZZETTİN mah sk 03:00-05:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256587)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah sk/ MURAT ÇESME mah sk/ MİMAROBA mah sk// SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah sk/ DANAMANDIRA mah sk// ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah sk/ ATATÜRK mah sk/ AYDINLAR mah sk/ BAHŞAYİŞ mah sk/ BAŞAK mah sk/ BELGRAT mah sk/ DAĞYENİCE mah sk/ ELBASAN mah sk/ FATİH mah sk/ FERHATPAŞA mah sk/ GÖKÇEALİ mah sk/ GÜMÜŞPINAR mah sk/ KABAKÇA mah sk/ KALEİÇİ mah sk/ KALFA mah sk/ KARACAKÖY MERKEZ mah sk/ KARAMANDERE mah sk/ KESTANELİK mah sk/ MURATBEY MERKEZ mah sk/ OKLALI mah sk/ OVAYENİCE mah sk/ SUBAŞI mah sk/ YAYLACIK mah sk/ YAZLIK mah sk/ ÇAKIL mah sk/ ÇANAKÇA mah sk/ ÇİFTLİKKÖY mah sk/ ÖRCÜNLÜ mah sk/ İHSANİYE mah sk/ İNCEĞİZ mah sk/ İZZETTİN mah sk 03:00-05:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256607)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ALAKAYA,AY,AYDIN,AÇANGÜL,BATI TRAKYA,BAĞLAR,DEMOKRASİ,ERKAN,HUZUR,KAHRAMAN,MARMARA,MÜMTAZ,SAMET,SARMAŞIK,SÜTÇÜ İMAM,UMUT,YAPRAK,YEŞİM,ÇETİN,ÇİLEK,ÖZLEM,ÖĞRETMEN,İNKILAP sk/ SAHİL mah GÜNBATIMI sk// ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BARIŞ sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256577)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah ALTINEKİN,CENGİZ TOPEL,CEVHER,DEMİRKENT,ERGİN,GÜLŞEN,KÜÇÜKBEBEK,NİSBETİYE,OVUN,SARIOBA,TEPECİK YOLU,TOPRAKKALE,YANARSU,ÖZDEŞ sk 02:00-03:00 saatleri arasında Bakim süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2255441)