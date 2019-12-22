Haberler » Güncel » 28 bin lira çalan yankesici önce kameraya, sonra polise yakalandı - Haber

28 bin lira çalan yankesici önce kameraya, sonra polise yakalandı

Fatih'te yankesicilik yöntemi ile 4 farklı olayda vatandaşlardan yaklaşık 28 bin 129 TL çalan şahıs, polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

22.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:51
Fatih'te yankesicilik yöntemi ile 4 farklı olayda vatandaşlardan yaklaşık 28 bin 129 TL çalan şahıs, polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Şahsın paraları çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 10 Aralık günü saat 23.45 sıralarında Kemal Paşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde yankesicilik olayı gerçekleştiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, elde edilen kamera görüntülerini inceleyerek zanlının Hüseyin Y. (40) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalarda şahsın farklı tarihlerde yaşanan üç yankesicilik olayının da faili olduğu belirlendi. Aynı yöntemle dört farklı olayda 4 bin 170 dolar (24 bin 769 TL), 150 euro (980 TL), 2 bin 380 TL ve 500 Türkmen manatı çaldan Hüseyin Y.'nin Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde bir adreste olduğunu tespit eden ekipler, şahsı yaptıkları operasyonla yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlı, ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Muhammed Kaan Kundak/İHA)
28 bin lira çalan yankesici önce kameraya, sonra polise yakalandı

Polis, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:45   Şarkıcı Ceylan'ın yeğeni son yolculuğuna uğurlandı - Haber
14:42   Vosvos tutkunları şiddet gören kadınların adını araçlarında yaşatacak - Haber
14:42   İran'da hava kirliliği nedeniyle eğitime yine ara verildi - Haber
14:38   Şarkıcı Ceylan'ın yeğeni son yolculuğuna uğurlandı - Haber
14:37   Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 100 bin ceviz fidanı dağıttı - Haber
12:00   Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Haber
11:48   İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 2 günde 25 bin sivil Türkiye'ye göç etti - Haber
11:20   Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı - Haber
11:20   Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi - Haber
10:23   Gölbaşı'nın ardından İznik Gölü'nü de kuraklık vurdu - Haber
22.12.2019 14:47:29