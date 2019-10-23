28 Ekim 2019 yarım gün tatil mi? 29 Ekim resmi tatil kaç gün olacak?

29 Ekim resmi tatili kaç gün? Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan adildi ve her yıl 23 Ekim, Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmaya başladı. Peki, 28 Ekim okullar tam gün tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi gün?

29 EKİM RESMİ TATİL

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anayasada resmi tatil olarak yer alır ve bugün yurt içi ve yurt dışında kutlamalar yapılır. Okullar ve resmi kurumlar kapalı olur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 28 Ekim günü 13.00 itibariyle başlar.

28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ? OKULLAR AÇIK OLACAK MI?

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Salı gününe denk geliyor. Buna göre Salı günü tam gün tüm kurum ve kuruluşlara tatil, 28 Ekim günü ise yarım gün tatil. Pazartesi gününe yönelik tam gün tatil olması için herhangi bir açıklama yapılmadı. 28 Ekim günü tam gün tatil yapıldığı durumda öğrenciler ve kamu görevlileri 4 gün izin yapmış olacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İLANI

Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğramasıyla Anadolu işgale uğramış ve halk işgalcilere karşı Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği Milli Mücadele, 1923 yılında zafer ile sonuçlandı. "Büyük Millet Meclisi" adıyla 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan halkın temsilcileri, 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu kabul ederek egemenliğin Türk ulusuna ait olduğunu ilan etti ve 1 Kasım 1922'de alınan kararla saltanat kaldırıldı.

27 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Paşa, yönetim biçiminin Cumhuriyet olması için İsmet Paşa ile birlikte bir kanun değişikliği tasarısı hazırlayarak 29 Ekim 1923'te Meclis'e sundu. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yapılan değişikliklerin kabulü ile Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edildi. Cumhuriyetin ilanı, Ankara'da 101 pare top atışı ile duyuruldu ve 29 Ekim gecesi ile 30 Ekim 1923 tarihinde başta Ankara olmak üzere tüm ülkede bayram sevinci vardı. Doğal akışında gelişen kutlamalar sonrası ertesi yıl, 26 Ekim 1924 tarihli 986 numaralı kararname ile Cumhuriyet'in ilanının 101 pare top atılarak ve planlanacak özel bir programla kutlanmasına karar verildi. 1924 yılında yapılan kutlamalar, daha sonra yapılacak olan Cumhuriyet'in ilanı kutlamalarının başlangıcı oldu.

2 Şubat 1925'te, düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiş ve 19 Nisan'da teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, Cumhuriyet'in milli bir bayram olarak kutlanması resmi bir hüküm şekline geldi.