16 Kasım 2018, 13:09
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28 Fetö Şüphelisi Eski Polis Adliyeye Sevk Edildi

28 Fetö Şüphelisi Eski Polis Adliyeye Sevk Edildi

ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan, daha önce meslekten ihraç edilmiş 28 eski polis adliyeye sevk edildi.

ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan, daha önce meslekten ihraç edilmiş 28 eski polis adliyeye sevk edildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Adana merkezli, Hatay, Mersin ve Ankara'da düzenlenen operasyonda şüphelilerden 28'i gözaltına alındı. 

Meslekten ihraç edilen 28 eski polis, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

- Adana Adana,Polis
16 Kasım 2018 Cuma 13:09