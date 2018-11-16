28 Fetö Şüphelisi Eski Polis Adliyeye Sevk Edildi

16 Kasım 2018 Cuma 13:09



16 Kasım 2018 Cuma 13:09

ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan, daha önce meslekten ihraç edilmiş 28 eski polis adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Adana merkezli, Hatay, Mersin ve Ankara'da düzenlenen operasyonda şüphelilerden 28'i gözaltına alındı.Meslekten ihraç edilen 28 eski polis, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.- Adana