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28. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri - Ali Gürbüz başpehlivan oldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bu yıl 28'incisi düzenlenen Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde, Ali Gürbüz başpehlivanlığı elde etti.

26.08.2019 00:08
28. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri - Ali Gürbüz başpehlivan oldu
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bu yıl 28'incisi düzenlenen Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde, Ali Gürbüz başpehlivanlığı elde etti.
Seydikemer Belediyesi tarafından Seki Mahallesi Zümrüt Çayırı'nda gerçekleştirilen güreşlere, çeşitli illerden 46'sı başpehlivan, 527 sporcu katıldı.
Finalde İsmail Balaban'ı yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.
Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ata sporu güreşin devamlılığını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.
Güreşe bölge halkının yoğun ilgi gösterdiğini belirten Otgöz, "Sporcular kıyasıya mücadele etti. Ata sporumuzu gelecek nesillere aktarmak çok güzel." dedi.
Organizasyonda, güreş ağalığı ise 200 bin lira bedelle iş adamı Bayram Önder Akdenizli'de kaldı.
28. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri - Ali Gürbüz başpehlivan oldu

Değerli Taş, Seydikemer, Ali Gürbüz, Muğla, Spor

Kaynak: AA

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