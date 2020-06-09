28 GÜN SONRA CESEDİ BULUNAN TAHA YİĞİT DEFNEDİLDİ

KÜÇÜKÇEKMECE'de 20 Nisan'da kaybolmasının ardından 28 gün sonra cesedi bulunan 19 yaşındaki otizmli Taha Yiğit'in cenazesi defnedildi.

09.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:13
KÜÇÜKÇEKMECE'de 20 Nisan'da kaybolmasının ardından 28 gün sonra cesedi bulunan 19 yaşındaki otizmli Taha Yiğit'in cenazesi defnedildi.
Küçükçekmece'de yaşayan 19 yaşındaki otizmli Taha Yiğit, 20 Nisan Pazartesi günü babasıyla dışarıya çıktıktan sonra, eve geri dönüş sırasında kaybolmuştu. Taha Yiğit'i bir süre arayan ailesi sonuç alamayınca durumu polise bildirmiş ve ekipler gencin kaybolduğu andan itibaren geniş kapsamlı araştırma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde 28 gün sonra Arnavutköy İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık arazide bir ceset bulundu. Cesedin otizmli gence ait olma ihtimali üzerinde çalışma başlatıldı. Yapılan otopsi sonucunda cesedin 19 yaşındaki otizmli Taha Yiğit'e ait olduğu öğrenildi.
Taha Yiğit'in cenazesinin adli tıptaki işlemlerinin sona ermesinin ardından bugün saat 11.00'de Küçükçekmece'de bulunan İBB Avrupa Yakası Mezarlıklar İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü'nde sosyal mesafe kuralına uyularak cenaze namazı kılındı. Namaza Taha Yiğit'in annesi Hülya Yiğit, babası Engin Yiğit ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Taha Yiğit'in tabutu cenaze aracına yüklendi. Anne Hülya Yiğit oğlunun tabutuna son kez dokunarak ağladı. Taha Yiğit'in cenazesi Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi. 28 GÜN SONRA CESEDİ BULUNAN TAHA YİĞİT DEFNEDİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Küçükçekmece, Güncel, Haber

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