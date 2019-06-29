29.06.2019 00:18
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28 Haziran 2019 Haberleri

28 Haziran 2019 Haberleri

28 Haziran 2019 Manşet Haberleri.

Kadıköy , Slovenya , Kasımpaşa , Canan Kaftancıoğlu , Genel

Son Dakika Haberleri
01:33 Su patlağını tamir etmeye çalışan belediye işçileri çamura daldı
01:25 Akdamar Adası'nda çok dilli konser
01:21 Yabancı turistlere İngilizce afişli uyarı
01:06 Farklı kültürler dünyanın merkezi Sivrihisar'da
01:05 Zabıta memurları sokakta 'Ebabil' kuşu buldu
01:03 Sarıkamış'ta ayı ile top oynayan bekçi kamerada
00:54 Diyarbakır'da Şeyh Sait ve arkadaşları anıldı