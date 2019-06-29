28 Haziran 2019 Haberleri

Canan Kaftancıoğlu'ndan İYİ Parti Lideri Akşener'e destek: Kadınlardan daha çok korkuyorlar İstanbul'da iki katlı ahşap bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi THY Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden İlker Aycı seçildi. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: 1 Temmuz'da Fenerbahçe ile görüşeceğiz İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçak, kuş sürüsüne çarpınca geri döndü Balık tutmak için Ceyhan Nehri'ne giren genç kayboldu Ever Banega'nın menajeri Galatasaraylılara müjdeyi verdi! Acun Ilıcalı ile aralarında aşk dedikoduları çıkan Itır Esen arabasıyla dikkat çekti Lunaparkta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı Dünyaca ünlü bilim insanı Leonardo da Vinci'nin Robotu Üretildi Fas, Fildişi Sahili'ni 1-0 mağlup etti Kadıköy'de zincirleme trafik kazasına neden olan çift için karar verildi Galatasaray'ın çiçeği burnunda transferi Ryan Babel'den ilk sözler! Motorlu testere faciası! Cinsel organını parçaladı Güzel şarkıcı Hadise'den hayranlarını mest eden bikinili fotoğraf! Putin ile May arasındaki görüşme G-20'ye damga vurdu 3 liralık çakmak çalan genç 15 ay hapis cezasına çarptırıldı! Cani adam, sokak ortasında tartıştığı husumetlisini boğazını keserek öldürdü Boğaz'da bir gemi, Şehir Hatları vapuruna çarptı! O anlar kamerada Sıcaklardan bunalan bebeğini, karpuzun içerisinde serinletti! Galatasaray, Valentine Ozornwafor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı! Adem Büyük Galatasaray'da Fenerbahçe, Max Kruse'yi transfer etti! Ryan Babel Galatasaray'da Karayolları'ndan FSM'deki çalışmayla ilgili açıklama geldi! Türkiye, Slovenya'ya 65-55 mağlup oldu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyedeki ilk atamalarını gerçekleştirdi Kudrayshov'dan Galatasaray tepkisi: Hakemler üzerinde etki kuruyorlar 70 yaşındaki kadın, tartıştığı kızına tokat atınca gözaltına alındı Talihsiz kadın, yol ortasında başından vurularak öldürüldü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Liderler Yemeği ve kültürel programa katıldı Acılı anneden 2 yıl önce kaybolan kızı için yürek yakan sözler: Kızımın cenazesini istiyorum ABD'li oyuncu Steven Seagal Türkiye'de Kulisleri sallayan iddia! Bakan Albayrak'ın yerine Naci Ağbal gelecek 'İmamoğlu'nu kabul etmiyorum' dediği iddia edilen Alişan'dan açıklama geldi Kasımpaşa'ya piyango vurdu! Real Madrid, Mahmoud Trezeguet'i izliyor Efsane futbolcu David Beckham, tribünde kızını dudağından öpmesi tepki topladı Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Sağanak yağış geliyor Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturmasında gizlilik kararı Meryem Uzerli'nin estetikli hali takipçilerinin gözünden kaçmadı!