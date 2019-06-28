28 Haziran Cuma DHA SPOR Gündemi

Ergin Ataman : Psikolojik baskı altına sokuldum

"Tepkim sistemeydi, bana mobing uygulandı"

"Her geçen maçta kendini geliştiren bir takım ve oyun sistemi yarattık"

"Mental olarak hiç geri adım atmadık, şampiyonluğu getiren en önemli unsur bu"

"Cezanın ertelenmesi komedi"

"Ayağa kalkmama gerek kalmadan çocuklar olayı çözdüler"

"Obradovic ile çok iyi bir ilişki içerisindeyiz"

"Larkin'in bize sözü var, sözünden döneceğini düşünmüyorum"

"Larkin NBA'e giderse, biz de yeni bir Larkin buluruz"

"Golden State'i gördükten sonra bizim için doğru model olduğunu düşündüm"

"Gelecek sezon ilk hedef son 8'e kalmak"

"Türk basınında bazı arkadaşlar formayla yorum yapıyor"

"Burada önemli olan, Türk oyuncuları o seviyeye getirebilmek, Türk oyuncuların oynadıkları dakikalardaki kalitelerini artırabilmek"

"Yıllarca Avrupa 'da çalıştım, bu kadar büyük bir taciz görmedim"

"Motum'un yerine oyuncu alıp, aynı kadroyla devam edeceğiz"

"Eşim daha motive edici parçalar dinle dedi, ben de bu şarkıları seçtim

"Çalıştığım en iyi Türk oyuncu Hidayet Türkoğlu , en iyi yabancı oyuncu Arroyo"

"Dönüm noktası, Zalgiris deplasmanı"

"Popovich'ten sonra San Antonio Spurs 'ü çalıştırmak isterim"

"Türk Milli Takımıyla olimpiyat madalyası hedefliyorum"

KADINLAR DÜNYA KUPASI

Çeyrek Final -

22.00 Fransa - ABD

AFRİKA ULUSLAR KUPASI

17.30 Tunus - Mali

20.00 Fas - Fildişi Sahili ( Younes Belhanda , Nabil Dirar)

23.00 Güney Afrika - Namibya

COPA AMERİCA

22.00 Çeyrek final maçında Venezuela ile Arjantin karşılaşacak

BASKETBOL

Kadınlar EuroBasket

13.00 Çekya - İsveç

15.30 Karadağ - Fransa

17.00 Slovenya - Türkiye

18.30 Letonya - Ukrayna

18.45 Belçika - Beyaz Rusya

19.30 İtalya - Macaristan

21.00 İspanya - Büyük Britanya

21.30 Sırbistan - Rusya

AVRUPA OYUNLARI

Belarus 'un Minsk kentinde düzenlenen 2. Avrupa Oyunları devam ediyor. Yarışlarda ülkemizi 14 spor dalında 111 sporcu temsil ediyor

GAZİ KOŞUSU

10.15 Gazi Koşusu start kurası çekilecek (Veliefendi)

TFF-SÜPER LİG

Türkiye Futbol Federasyonu 'nun yeni sezon ile ilgili talimatları açıklaması, TFF Başkanı'nın kurulları açıklaması bekleniyor

UEFA

Avrupa futbolunun patronu UEFA'nın Türk takımlarını da ilgilendiren kararları açıklaması bekleniyor

