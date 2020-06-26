28 Haziran Mahallesi'ne yeni güvenli yol

İzmit Belediyesi, 28 Haziran Mahallesi Güzel Sokak sakinlerinin Eski İstanbul Caddesi'ne ulaşmak için kullandıkları engebeli ve çalılık yola merdiven inşa ederek güvenli hale getirdi.

28 Haziran Mahallesi'ne yeni güvenli yol
26.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:28
İzmit Belediyesi, 28 Haziran Mahallesi Güzel Sokak sakinlerinin Eski İstanbul Caddesi'ne ulaşmak için kullandıkları engebeli ve çalılık yola merdiven inşa ederek güvenli hale getirdi.

28 Haziran Mahallesi Güzel Sokak sakinlerinin Eski İstanbul Caddesi'ne ulaşmak için kullandıkları engebeli yol, İzmit Belediyesi tarafından yenilendi. Özellikle otobüs duraklarına ulaşmak için çalılık ve dik olan yolu kullanmak zorunda kalan vatandaşlar, yapılan merdivenle birlikte duraklara daha rahat gidebilecek. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafında yapılan merdivenle birlikte vatandaşlar, kapalı olan engebeli yoldan kurtulup güvenli bir şekilde Eski İstanbul Caddesi'ne ulaşabilecek. 120 metre uzunluğunda 1,5 metre genişliğindeki merdivenin yapımında 28 metreküp beton kullanıldı. Yolu kullanan vatandaşlar, İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Caddesi, İzmit Belediyesi, Güncel, Haber

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