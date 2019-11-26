Haberler » Ekonomi » 28. Kalite Kongresi - Ekonomi

28. Kalite Kongresi

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, tarım sektöründe Türkiye'de alınacak daha çok yolun olduğunu belirterek, "Bu alınacak yolun da teknolojinin ucuzlamasıyla olabileceğini düşünüyorum.

26.11.2019 19:32 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:3228. Kalite Kongresi
TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, tarım sektöründe 'de alınacak daha çok yolun olduğunu belirterek, "Bu alınacak yolun da teknolojinin ucuzlamasıyla olabileceğini düşünüyorum. Sektörün de mekanizasyon anlamında rekabet halinde olarak bu yolu hızlandırması gerekiyor." dedi.

Özüner, KalDer ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) iş birliğiyle gerçekleştirilen 28. Kalite Kongresi'nin "Güncel Sorunlara Çözümler: Dünyayı Doyurmak Küresel ve Ulusal Boyutta Tarım ve Hayvancılık" başlıklı oturumunda yaptığı konuşmada, tarım sektöründe çok bilinmeyenli bir denklemin olduğunu belirtti.

Teknolojinin kullanımı anlamında tarımdan da ileride olan birçok sektörün olduğunu aktaran Özüner, "Diğer sektörlerdeki teknolojik uygulamaları tarım sektörüne çekebiliriz, bu konuda sektörü şanslı görüyorum. Teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı sektörler sağlık ve tarımdır. Uygun bir vizyon ve yol alımıyla bilinen teknolojiler sektörde kullanılabilmeli. Tarım sınırlı bir alan. Bundan dolayı nesnelerin interneti, sensörler ile bu alanda kurulacak bir sistem verimliliği artıracaktır." diye konuştu.

Özüner, tarım sektöründe teknolojileri kullananların çoğunlukla büyük yatırımcılar olduğunu dile getirerek, sektörde teknolojik gelişmelerin farkında olmayan ya da maliyet olarak ulaşılamaz gören bir kitlenin olduğunu kaydetti.

"Tarıma desteğin uzun dönemli bir politika olarak sürdürülmesi gerekiyor"

Sektörde teknolojinin her gün ulaşılabilir hale geldiğine ve mevcut halde yapılabilecek çok şeyin olduğuna işaret eden Özüner, "Teknoloji bu açıdan izleyici olarak iyi bir şekilde ilerliyor. Özellikle uydu kontrollü dümenleme sistemleri, iklim, su seviyesi, toprak ile ilgili bilgi sağlayan gelişmeler sektöre katkı sağlıyor.
Tarım, Türkiye ekonomisinin önemli bir parçası olduğu ve ciddi bir kitle halen tarım ile ilgilendiği için aslında desteklenen bir sektör. Ürün desteği, ekipman desteği var. Önemli olan tarıma desteğin uzun dönemli bir politika olarak sürdürülmesi. Yeterince gündemde olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Özüner, tarımın zevkli kısmını göstermek gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Sektörde yapay zeka, veri işleme, markalar arasında verinin paylaşımı, nesnelerin interneti, otonom araçlar ve traktörün üzerinde şarj olan drone uygulamaları artık görülmeye başlandı. Bu saydıklarımın hiçbiri ilk defa duyulan bir şey değil. Türkiye'de gelişmelerin daha çok işin ana ekipman, daha iyi bir traktör, uydu dümenli traktör aşamasında olduğunu düşünüyorum. Tarım sektöründe Türkiye'de alınacak daha çok yol var. Bunun da teknolojinin ucuzlamasıyla olabileceğini düşünüyorum. Sektörün de mekanizasyon anlamında rekabet halinde olarak bu yolu hızlandırması gerekiyor."

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
21:13 Gram altın 269 liradan günü tamamladı
21:13 Roubini'den "Türkiye ekonomisi yükselişe geçti" mesajı
21:12 Unicredit Üst Yöneticisi Mustier'den Yapı Kredi'ye ilişkin açıklama
21:08 Borsa günü yükselişle tamamladı
21:08 AtlasGlobal uçuşlarını durdurduğunu açıkladı
19:14 Rusya üçüncü parti S-400'leri 2020'de teslim edecek
17:52 Ünlü ekonomist Roubini: Türkiye ekonomisi yükselişe geçti, daha istikrarlı hale geldi
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:36 Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
09:52 Genç sporcu, banka kredisiyle fitness sporunda dünya şampiyonu oldu
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
09:10 Marketlerdeki plastik poşet fiyatları yeni yılda da 25 kuruş olacak
26.11.2019 21:22:46