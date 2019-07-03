03.07.2019 11:00
Haberler» Güncel» Haber

28. Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali hazırlıkları başladı

28. Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali hazırlıkları başladı

Kaman Belediyesi tarafından düzenlenen 28. Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali hazırlıklarına başlandı.

Kaman Belediyesi tarafından düzenlenen 28. Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali hazırlıklarına başlandı.
Kaman Belediyesi'nde düzenlenen komisyon toplantısında, 5-6 Ekim'deki festivalle ilgili planlama için üreticiler ve ilgili kurumların görüşleri alındı.
Kaman cevizini tanıtmaya yönelik çalışmaların bahsedildiği toplantıda konuşan Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak,ilçede üretilen cevizin kalitesi ve tadı ile dünyaca ünlü bir marka haline geldiğini söyledi.
Çolak, "Sizlerin önerileri ile bu markayı korumak, esnafımıza katkıda bulunmak için çalışma yapıp bu yıl 28'incisini düzenleyeceğimiz festivalimizi coşku ile kutlamak istiyoruz. Kimseyi mağdur etmemek için de tüm üreticilerimizin ürünlerini satacağı bir pazar alanı oluşturacağız." dedi.
Çolak, tüm üreticileri ve vatandaşları 5-6 Ekim'deki festivale davet etti.
Kaynak: AA
Sanat festivali, Kaman, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:59   DHA DIŞ - Aralıklı oruç, tip 2 diyabete karşı koruyucu olabilir
11:58   Melike'den 9 gündür haber alınamıyor
11:57   BAKAN SOYLU: PRENSİBİMİZ DÜZENLİ GÖÇÜ YÖNETMEK, DÜZENSİZ GÖÇÜ ENGELLEMEK ÜZERİNEDİR
11:57   Başkan Akın Turgutlu için projeleri sıraladı
11:57   Başkan Özcan, OSB başkanlığına yeniden seçildi
11:57   Sıcak havalarda serinleten lezzet: Mor reyhan şerbeti
11:57   Almanya'ya yabancı kalifiye elemen getirmek zorundayız