28 Kasım 2018 Haberleri

<ul class='manset-list'><li><a href='/galatasaray-i-maglup-eden-lokomotiv-moskova-11485139-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/28/l-moskova-g-saray-i-yenerek-14-yil-sonra-devler_11485139_20_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Galatasaray'ı Mağlup Eden Lokomotiv Moskova, Şampiyonlar Liginde 14 Yıl Sonra Galip Geldi!</span> </a></li><li><a href='/fernando-muslera-moralim-cok-bozuk-sinirliyim-11485099-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/28/skora-isyan-eden-muslera-moralim-cok-bozuk_11485099_87_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Fernando Muslera: Moralim Çok Bozuk, Sinirliyim</span> </a></li><li><a href='/kopruden-trenin-uzerine-atlayan-2-cocuktan-1-i-11485097-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/28/cocuklarin-tehlikeli-oyunu-felaketle-sonuclandi_11485097_53_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Köprüden Yük Treninin Vagonlarına Atlayan Çocuklar 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