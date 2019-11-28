28 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

02:45 Maç Saati

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

06:00 beIN Manşet

06:30 Özel Röportaj

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Dünden Bugüne

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Haftanın Öyküleri

15:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

16:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

17:00 Türkiye'de Haftanın Golleri

17:30 Taraftar

18:00 beIN Manşet

18:40 Trabzonspor - Getafe

19:00 Maç Saati

19:35 UEFA Avrupa Ligi

19:50 Trabzonspor - Getafe

20:30 Haftanın Öyküleri

20:45 Beşiktaş - Slovan Bratislava

21:40 UEFA Avrupa Ligi

21:55 Beşiktaş - Slovan Bratislava

23:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

23:00 Taraftar