28 Kasım 2019 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:40 Haberler

01:00 Kızak

02:45 Kızak

03:30 Körling

05:00 Kayakla Atlama

06:30 Kızak

07:30 Kızak

08:30 Kızak

09:15 Körling

10:35 Körling

12:00 Golf

13:00 Alp Disiplini

14:05 Kayakla Atlama

16:00 Spor Otomobil

17:00 Formula E

18:00 Yüzme

19:00 Olimpiyat Oyunları

20:00 Olimpiyat Oyunları

20:30 Körling

21:25 Körling

22:25 Haberler

22:30 Nordic Combined

23:00 Nordic Combined