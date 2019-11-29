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28 Kasım 2019 Haberleri

28 Kasım 2019 Manşet Haberleri.

29.11.2019 00:18 | Son Güncelleme: 29.11.2019 00:1828 Kasım 2019 Haberleri

Patrik Bartholomeos, Mansur Yavaş, Genel

Son Dakika genel Haberleri
01:07 İSKİ kazısında tarihi eser çıktı
01:00 Emine Erdoğan TRT World Citizen Ödül Töreni katıldı
00:54 Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
00:39 Bursa Müftülüğü'nden sahte peygamberin cenazesiyle ilgili açıklama
00:35 Karslıların kış mesaisi başladı
16:09 Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi
15:29 Cem Uzan, Türkiye'ye dönecek mi? Avukatı açıklama yaptı: Yeniden yargılanması için başvurduk
13:44 Fenerbahçe'de sakatlığı biten Vedat Muriqi, takımla birlikte antrenmanlara başladı
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
29.11.2019 01:23:50