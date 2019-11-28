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28 Kasım 2019 Show Yayın Akışı

28 Kasım 2019 Perşembe günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

28.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 28.11.2019 06:4528 Kasım 2019 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:10 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

04:00 Kuaförüm Sensin

04:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

10:30 Gelin Evi

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Zahide Yetiş'le

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show


Kuzey Yıldızı İlk Aşk Dizisi, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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