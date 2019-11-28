28 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Futbol Aklı
04:00 Süper Lig Özetler
04:30 TFF 1. Lig Özetler
05:00 Almanya Bundesliga Özetler
05:20 Spor Atlası
05:30 Premier Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:10 EURO 2020 Derleme
10:00 Spor Bülteni
10:50 Almanya Bundesliga Panorama
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:10 Efsanelerin İzinde
12:15 Set Sayısı
13:00 Spor Bülteni
13:25 Süper Lig Panorama
13:55 İngiltere Premier Lig Panorama
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:10 Almanya Bundesliga Özetler
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:20 TFF 1. Lig Goller
17:30 Spor Merkezi
18:50 Dakika Skor
20:40 Aktüel Futbol
22:00 Dakika Skor
22:45 Aktüel Futbol