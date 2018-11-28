28 Kasım 2018, 09:27
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28 Kasım Çarşamba Dha Spor Gündemi

28 Kasım Çarşamba Dha Spor Gündemi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ20.55 Atletico Madrid (İspanya) - Monaco (Fransa)20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - GALATASARAY23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Club Brugge (Belçika)23.00 Tottenham (İngiltere) - Inter (İtalya) (Cüneyt Çakır yönetecek)23.00 PSV (Hollanda) - Barcelona (İspanya)23.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

20.55 Atletico Madrid (İspanya) - Monaco (Fransa)

20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - GALATASARAY

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Club Brugge (Belçika)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Inter (İtalya) (Cüneyt Çakır yönetecek)

23.00 PSV (Hollanda) - Barcelona (İspanya)

23.00 Napoli (İtalya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Porto (Portekiz) - Schalke 04 (Almanya)

FENERBAHÇE

11.00 Sarı-lacivertli kulüp ile HDI Sigorta arasında 'Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Resmi Sigorta Sponsorluğu' anlaşması imzalanacak.

FENERBAHÇE-DİNAMO ZAGREB MAÇINA DOĞRU

17: 30 Sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Erwin Koeman ve Neustadter basın toplantısında konuşacak.

18: 00 Temsilcimiz hazırlıklarını tamamlayacak.

20: 30 Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.

21: 00 Hırvatistan temsilcisi son çalışmasını yapacak.

SARPSBORG-BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU

11: 30 Siyah-beyazlılar, Norveç'in Oslo kentine gidecek.

21.00 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir oyuncu basın toplantısı düzenleyecek.

21: 30 Temsilcimiz hazırlıklarını tamamlayacak.

13: 00 Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın resmi sponsorluğu için imza töreni düzenleyecek.

SPOR TOTO 1. LİG (Yarıda kalan maç 46'ncı dakikadan devam edecek)

19: 00 Balıkesirspor Baltok (0) - (0) Ümraniyespor

BASKETBOL

-Kadınlar Euroleague-

19: 00 Dynamo Kursk - Fenerbahçe

-Kadınlar EuroCup-

19: 00 Niki Lefkadas - Galatasaray

16: 00 OGM Ormanspor - Mersin BŞB

VOLEYBOL

-Erkekler CEV Cup-

19: 00 Galatasaray - Mladost Zagreb

-Kadınlar Challenge Cup-

14: 00 Beşiktaş - Aydın B.Şehir Bld.

-Erkekler Challenge Cup-

19: 00 Ziraat Bankası - Maliye Piyango

- Vestel Venus Sultanlar Ligi-

16: 00 Eczacıbaşı VitrA - Karayolları İspanya,Hollanda,İngiltere,Cüneyt Çakır
28 Kasım 2018 Çarşamba 09:27



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