28 Kasım Çarşamba Dha Spor Gündemi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ<br><br>20.55 Atletico Madrid (İspanya) - Monaco (Fransa)<br><br>20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - GALATASARAY<br><br>23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Club Brugge (Belçika)<br><br>23.00 Tottenham (İngiltere) - Inter (İtalya) (Cüneyt Çakır yönetecek)<br><br>23.00 PSV (Hollanda) - Barcelona (İspanya)<br><br>23.00 Napoli (İtalya) - Kızılyıldız (Sırbistan)<br><br>23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere)<br><br>23.00 Porto (Portekiz) - Schalke 04 (Almanya)<br><br>FENERBAHÇE<br><br>11.00 Sarı-lacivertli kulüp ile HDI Sigorta arasında 'Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Resmi Sigorta Sponsorluğu' anlaşması imzalanacak.<br><br>FENERBAHÇE-DİNAMO ZAGREB MAÇINA DOĞRU<br><br>17: 30 Sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Erwin Koeman ve Neustadter basın toplantısında konuşacak.<br><br>18: 00 Temsilcimiz hazırlıklarını tamamlayacak.<br><br>20: 30 Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.<br><br>21: 00 Hırvatistan temsilcisi son çalışmasını yapacak.<br><br>SARPSBORG-BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU<br><br>11: 30 Siyah-beyazlılar, Norveç'in Oslo kentine gidecek.<br><br>21.00 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir oyuncu basın toplantısı düzenleyecek.<br><br>21: 30 Temsilcimiz hazırlıklarını tamamlayacak.<br><br>13: 00 Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın resmi sponsorluğu için imza töreni düzenleyecek.<br><br>SPOR TOTO 1. LİG (Yarıda kalan maç 46'ncı dakikadan devam edecek)<br><br>19: 00 Balıkesirspor Baltok (0) - (0) Ümraniyespor<br><br>BASKETBOL<br><br>-Kadınlar Euroleague-<br><br>19: 00 Dynamo Kursk - Fenerbahçe<br><br>-Kadınlar EuroCup-<br><br>19: 00 Niki Lefkadas - Galatasaray<br><br>16: 00 OGM Ormanspor - Mersin BŞB<br><br>VOLEYBOL<br><br>-Erkekler CEV Cup-<br><br>19: 00 Galatasaray - Mladost Zagreb<br><br>-Kadınlar Challenge Cup-<br><br>14: 00 Beşiktaş - Aydın B.Şehir Bld.<br><br>-Erkekler Challenge Cup-<br><br>19: 00 Ziraat Bankası - Maliye Piyango<br><br>-Vestel Venus Sultanlar Ligi-<br><br>16: 00 Eczacıbaşı VitrA - Karayolları