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28 kilo esrarla yakalanan şahıslara 8 yıl 4 ay ceza verildi

Jandarma ekiplerinin Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yaptığı operasyonda, ormanlık araziye gömdükleri uyuşturucuyu çıkarırken suçüstü yakalanan 2 şüpheliye toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

16.10.2019 12:4428 kilo esrarla yakalanan şahıslara 8 yıl 4 ay ceza verildi
Jandarma ekiplerinin Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yaptığı operasyonda, ormanlık araziye gömdükleri uyuşturucuyu çıkarırken suçüstü yakalanan 2 şüpheliye toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Her iki şahıs da tahliye edildi.

Alınan bilgilere göre, 12 Ocak 2019 tarihinde Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy Mahallesi'ne uyuşturucu operasyonu yaptı. Yapılan operasyonda K.Y. ve L.S. isimli şüpheliler, Akbahçe mevkiinde bulunan ormanlık araziye, daha önceden gömdükleri cam kavanozlar içerisinde saklanan 28 kilo esrarı çıkarmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şahıs ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu iki şahsın İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaları sürerken sanıklar son kez hakim karşısına çıktı. K.Y. ve L.S. isimli şahıslara mahkeme heyeti 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti sanıklarının tahliyesine karar verdi. Serbest kalan şahıslar cezaları onaylandığında tekrar cezaevine girecekler. - BURSA

Jandarma, Ortaköy, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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