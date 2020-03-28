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28 Mart 2020 Fox Yayın Akışı

28 Mart 2020 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

28.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 28.03.2020 06:45
28 Mart 2020 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Hadi İnşallah

01:45 Kayseri Aslanı

02:15 Zümrüdüanka

03:15 Temizlik Benim İşim

04:30 Zuhal Topal’la Sofrada

05:00 Zuhal Topal’la Sofrada

06:00 Her Yerde Sen

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Dostumun Dünyası

12:45 Yasak Elma

13:00 İkinci Şans

13:45 Temizlik Benim İşim

15:15 Zümrüdüanka

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hababam Sınıfı Merhaba

20:15 İkinci Şans

22:15 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde

22:30 Hadi İnşallah

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Zuhal Topal, Fox, TV, TV

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Haberler ›› TV ››28 Mart 2020 Fox Yayın Akışı - Haberler

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