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28 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

28 Mart 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

28.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 28.03.2020 06:45
28 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Cehennemden Kaçış

00:15 Hekimoğlu

02:00 Cehennemden Kaçış

02:15 Gelinim Mutfakta

03:45 Gelinim Mutfakta

04:00 Tatlı İntikam

05:15 Tatlı İntikam

05:45 Akasya Durağı

06:45 Akasya Durağı

07:00 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Cumartesi

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Son Moda

15:00 Hekimoğlu

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Çarkıfelek

20:00 Arka Sokaklar

23:00 Galip Derviş

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Gelinim Mutfakta, Kanal D, TV, TV

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Haberler ›› TV ››28 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı - Haberler

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