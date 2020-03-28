28 Mart 2020 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Fırtına Tanrısı

00:15 Savaş Vadisi

02:00 Fırtına Tanrısı

02:30 Savaş Vadisi

03:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

04:45 Kuaförüm Sensin

05:45 Kuaförüm Sensin

06:00 Kuaförüm Sensin

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08:00 Kendine İyi Bak

08:15 Hayat Güzeldir

09:30 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la

10:00 Cumartesi Sürprizi

12:30 Kuaförüm Sensin

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:30 Sev Kardeşim

16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

16:30 Güldüy Güldüy Show Çocuk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

Kaynak: InterSinema.com