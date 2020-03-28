28 Mart 2020 Star Yayın Akışı
28 Mart 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Dizi
00:15 Güzel Köylü
00:45 Sucu Kamil
02:15 Kiralık Aşk
02:40 Sevdim Seni Bir Kere
03:40 Kiralık Aşk
04:10 Erkenci Kuş
05:00 Erkenci Kuş
05:50 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:30 Çilek Kokusu
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
09:45 Ayşecik ile Ömercik
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
10:45 Kiralık Aşk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Dizi
13:00 Kiralık Aşk
13:30 Erkenci Kuş
15:45 Erkenci Kuş
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:30 Star Haber
20:00 Babil
20:00 Dizi
20:00 Sefirin Kızı
23:30 Güzel Köylü
Kaynak: InterSinema.com