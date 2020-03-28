28 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Manşet

02:00 Fransa - Arjantin

02:00 Brezilya - Belçika

02:00 2018 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' BREZİLYA - BELÇİKA

03:40 Spor Artı

05:10 Bundesliga

05:10 PREMİER LİG

05:35 Formula E Sokak Yarışları

06:00 Futbol Akşamı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Canavar Arabalar

07:00 Hava Yarışları

07:45 Spor ve Sağlık

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 İlk Baskı

08:05 Canavar Arabalar

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Süper Lig Goller

09:15 Süper Lig Özetler

09:45 İngiltere Premier Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:00 İtalya - Almanya

10:25 Liverpool Goller

11:00 Spor Manşet

11:40 Almanya Bundesliga Özetler

12:25 Süper Lig Özetler

12:30 Futbolun En Büyük Sahnesi

12:55 Spor Kitaplığı

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:00 Spor Stüdyosu

13:30 Bundesliga

13:55 Spor Kitaplığı

14:00 Manchester United - Tottenham

14:00 Spor Bülteni

15:00 Gündem Futbol

15:45 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller

15:55 Takvim Yaprakları

16:00 Arjantin - Hırvatistan

16:00 Spor Manşet

17:30 Bundesliga

17:40 Muhammed Salah Goller

17:40 Premier Lig

17:50 Cristiano Ronaldo Goller

18:00 Spor Merkezi

18:00 Spor Bülteni

18:30 Süper Lig Özetler

19:00 Dünya Kupaları En Güzel Goller

19:30 Spor Ana Haber

20:00 İngiltere Premier Lig Goller

20:00 Spor Bülteni

20:15 Brezilya - Belçika

20:30 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar

21:00 İngiltere - Hırvatistan

22:00 Futbol Akşamı

23:00 Spor Artı

23:00 Liverpool Özetler

Kaynak: InterSinema.com