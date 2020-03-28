28 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı
28 Mart 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm
01:45 Yeşil Deniz
02:55 Ya İstiklal Ya Ölüm
03:40 Seksenler
03:55 İncir Ağacı
04:05 İncir Ağacı
04:15 Aileler Yarışıyor
04:55 Ömür Dediğin
05:00 Ömür Dediğin
05:30 Küçük Hanımefendi
05:35 İncir Ağacı
06:35 Yeşil Deniz
07:00 Beni Böyle Sev
07:00 Camiden Hayata
07:45 Tozkoparan
09:30 İyi Fikir
09:45 1'de Bugün
09:55 Tozkoparan
11:20 Benim Adım Melek
11:30 1'de Bugün
11:40 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
14:40 Tutunamayanlar
15:15 İncir Ağacı
15:55 1'de Bugün
16:10 1'de Bugün
16:20 Ya İstiklal Ya Ölüm
17:05 1'de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
20:00 Kalk Gidelim
Kaynak: InterSinema.com