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28 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı

28 Mart 2020 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

28.03.2020 06:46 | Son Güncelleme: 28.03.2020 06:46
28 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:45 Kelime Oyunu

02:00 Kanıt

03:20 Merhamet

04:40 Yalan Dünya

06:00 Hırsız Polis

06:00 Geniş Aile

07:00 Kavak Yelleri

07:45 Çocuklar Duymasın

08:45 Çocuklar Duymasın

10:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

11:15 Yeniden Konuşalım

12:15 Rehber

13:30 Sen de Yap

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

14:30 Küçük Ağa

16:00 Merhamet

16:30 Zalim İstanbul

19:00 Kelime Oyunu

20:45 Yalan Dünya

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:15 Kanıt

23:30 Gece Kafası

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: çocuklar duymasın dizisi, Yalan Dünya, TV, TV

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Haberler ›› TV ››28 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler

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