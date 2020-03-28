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28 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi

TFF 3'üncü Lig ve Bölgesel Amatör Lig futbolcularından koronavirüs mesajlarıAlperen Topçular: Ekonomik olarak etkilendik ama sağlığımız söz konusuOgün Çebi: Bu süreçte mağdur olan ailelere yardım edelimSerdal Öz: Geçim için gelir önemli ama sağlık daha önemliMert Çapar: Sağlık olmazsa hiçbir...

28.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:47
28 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi

TFF 3'üncü Lig ve Bölgesel Amatör Lig futbolcularından koronavirüs mesajları

Alperen Topçular: Ekonomik olarak etkilendik ama sağlığımız söz konusu

Ogün Çebi: Bu süreçte mağdur olan ailelere yardım edelim

Serdal Öz: Geçim için gelir önemli ama sağlık daha önemli

Mert Çapar: Sağlık olmazsa hiçbir işin önemi yok

Emre Özer: Evde kalın, evde spor yapın

Teknik Direktör Ramazan Silin: Millet olarak bunu atlatacağız

Melih Gökçimen: Evde kalalım

Kaan Emin Ayyıldız: Elinizden geldiği kadar evinizde kalın

Aykut Yüce: Hayat eve sığar

Liglerin yeniden başlamasını beklerken pastanede çalışıyor

Amatör futbolcu Şakir Kıyak: Bizim çok fazla birikmişimiz yok, umarım süreç kısa sürer

"Betonda koştuğunuz zaman sakatlık riski var"

Milli  badmintoncu Neslihan Yiğit: Devletimizin çağrısına kulak asıp evlerimizde kalalım

"Sevdiklerinizin hayatlarını riske atmak istemiyorsanız, lütfen bu sürece destek olun"


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Ogün Çebi, Spor

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Haberler ›› Spor ››28 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi - Spor
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