28 Mart 2019, 09:35
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28 Mart Perşembe Dha Spor Gündemi

28 Mart Perşembe Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Kaan Ayhan: Grupta öncelikli rakibimiz İzlanda"Milli forma ile gol atmak gurur verici""Tribünlerle bir bütün olduk"FENERBAHÇE18.00 Sarı lacivertliler, lige verilen arada Eskişehirspor ile hazırlık maçı oynayacak.

(ÖZEL) Kaan Ayhan: Grupta öncelikli rakibimiz İzlanda

"Milli forma ile gol atmak gurur verici"

"Tribünlerle bir bütün olduk"

FENERBAHÇE

18.00 Sarı lacivertliler, lige verilen arada Eskişehirspor ile hazırlık maçı oynayacak. (Can Bartu Tesisleri)

BEŞİKTAŞ

13.00 Başkan Fikret Orman, Karaköy'de bir açılışa katılacak.

17.00 Siyah beyazlılar, Çaykur Rizespor karşılaşmasının çalışmalarını sürdürecek.

GALATASARAY

Sarı kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

11.30 Turuncu lacivertliler, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

GENÇLERBİRLİĞİ

16.00 Görme engelli sporcular, Ankara ekibini ziyaret edecek.

BASKETBOL

EuroLeague

22.45 AX Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off Çeyrek Finali

18.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Eczacıbaşı VitrA

18.00 Fenerbahçe Opet - Türk Hava Yolları

18.00 VakıfBank - Nilüfer Bld. Eskişehirspor, Kaan Ayhan, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: DHA



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