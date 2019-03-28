28 Mart Perşembe Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Kaan Ayhan: Grupta öncelikli rakibimiz İzlanda<br><br>'Milli forma ile gol atmak gurur verici'<br><br>'Tribünlerle bir bütün olduk'<br><br>FENERBAHÇE<br><br>18.00 Sarı lacivertliler, lige verilen arada Eskişehirspor ile hazırlık maçı oynayacak. (Can Bartu Tesisleri)<br><br>BEŞİKTAŞ<br><br>13.00 Başkan Fikret Orman, Karaköy'de bir açılışa katılacak.<br><br>17.00 Siyah beyazlılar, Çaykur Rizespor karşılaşmasının çalışmalarını sürdürecek.<br><br>GALATASARAY<br><br>Sarı kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor.<br><br>MEDİPOL BAŞAKŞEHİR<br><br>11.30 Turuncu lacivertliler, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.<br><br>GENÇLERBİRLİĞİ<br><br>16.00 Görme engelli sporcular, Ankara ekibini ziyaret edecek.<br><br>BASKETBOL<br><br>EuroLeague<br><br>22.45 AX Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko<br><br>VOLEYBOL<br><br>Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off Çeyrek Finali<br><br>18.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Eczacıbaşı VitrA<br><br>18.00 Fenerbahçe Opet - Türk Hava Yolları<br><br>18.00 VakıfBank - Nilüfer Bld.