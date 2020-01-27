28 Ocak Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk/ MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR,2.ERGUVAN,2.NUR,2.ÇİMEN,3.SÜMBÜL,ABDULHAMİT HAN,AKÇA,DAVUTPAŞA,ERKAM,FIRIN,GÖKŞİN,GÜLER,GÜLERYÜZ,HASIR,KAKTÜS,KIZILÇAM,KORU,KUMSU,KURT KEMERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YOLU,MERSİN,PİRİNÇÇİ KÖY YOLU,SELANİK,SEZER,TAYFUN,ÇİÇEK,İKİ KEMER,ŞAHİN,ŞEHİT OSMAN YUMUK,ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314226)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AKASYA,1.AYAZMA,1.BAŞAK,1.BEGONYA,1.BUĞDAY,1.CAN,1.CEVİZ,1.DOĞA,1.EKİN,1.FESLEĞEN,1.GÜNEŞ,1.GÜRGEN ÇIKMAZI,1.KAHRAMAN,1.KASIMPATI,1.KAYAK,1.KELEBEK,1.KESTANE ÇIKMAZI,1.LEVENT,1.MEŞE ÇIKMAZI,1.NEŞE,1.PAPAĞAN,1.SANCAK,1.SARNIÇ,1.SELVİ,1.SEVGİ,1.YILMAZ,1.ŞELALE,10.GÜL,2.DEFNE ÇIKMAZI,2.DERE,2.EFE,2.KAVAK,2.ORTANCA,2.ÇAYIR,3.IHLAMUR,3.MANOLYA,3.ZAMBAK,5.MENEKŞE,AKASYA YOLU,ALT ÇAMLIK YOLU,ARDINÇ,ATLI SPOR,BACADERESİ,BATI YOLU,BAŞDERE,BEYZA,CAMİİ,CEBECİ,CUMHURİYET,DEREBAŞI,DOĞU YOLU,DİLA,ESKİ İSTANBUL YOLU,FİLİZ MEVKİİ,GÖKNAR ÇIKMAZI,GÖKTÜRK,GÖLBAŞI YOLU,GÜLİZ,HACI RIZA,HARMANLAR,HASAT,HIZIR,KADİFE,KARAMEŞE YOLU,KARLI,KEMER BOYU YOLU,KORUYOLU,KROS YOLU,KUMLUGEÇİT,KUTLUCA,KÖPRÜBAŞI,KÜLTÜR,KİRAZLI TEPE ÇIKMAZI,LALEBAYIRI YOLU,LAVANTA,MEMBA,MERMER ÇEŞME YOLU,ORMAN,ORMAN YOLU,ORMANTEPE YOLU,PALMİYE,PANAYIR ÇAYIRI,PELİT,PLATO,PİRAMİT,RANA,SALKIM,SANAT,SIRÇA,SOYDAN,SÜVARİ,SİPAHİ,TAN,TELEKOM,TÜRKMEN,UZUNKEMER BULVARI,YEŞİL VADİ YOLU,YEŞİM,YÜCEL,YİĞİT,ZAKKUM,ZERRİN,ÇAM,ÇAMLICA,ÇAMLIK,ÇEŞMEBAŞI,ÇIKMAZ,ÇOBANYILDIZI YOLU,ÜST ÇAMLIK YOLU,ÜSTKÜME,ÜÇEVLER,İDİL,İSTANBUL sk/ MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT,ESKİ KEMERBURGAZ YOLU,KOZA,TEVFİK EFENDİ,YILDIZ,ZÜMRÜT sk/ MİTHATPAŞA mah BARTU,DAVUTPAŞA,KIZILAĞAÇ,KIZILÇAM,SELANİK,SERİN ÇIKMAZI sk 01:00-03:30 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314384)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ARMA,AYTEKİN,EBRU,ERDİNÇ,FEDAİ,HİSAR,ONURLU,SİNEM,UFUK,VENÜS,ZİYA GÖKALP,İHSAN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323925)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ULUBATLI HASAN sk/ GÜRPINAR mah BAHÇEVAN,BELDİBİ,ERTUĞRUL,EVREN,GÜLDEM,HEYBETLİ,MİL,PEKMEZ,SERA,ÇAĞLA,ÇİZGİ,ÖMER SEYFETTİN,ŞEREF,ŞÜKRAN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323926)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKVARYUM,BEGÜM,BOSTAN,DENİZ,DUYGU,GÖKÇE,GÜNEŞ,IŞIL,MELİSA,MİMAR,SEBAT,ZİYA GÖKALP,ÖZKAN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322979)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KATİP ÇELEBİ,KOCATEPE,KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA,OĞUZHAN,ZAĞANOS PAŞA,İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk/ MARMARA mah 111.,KOCATEPE sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2322988)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DR. SADIK AHMET sk/ TEVFİKBEY mah 1.AYLA,1.KARAKOL,1.YOKUŞ,2.BÜLENT,2.ÇEŞME,2316.,2320.,3.DİLEK,6.YILDIRIM,AVCILAR,AYGÜN,AĞRI,CEVİZLİ,DAR,DOKTOR ALİ DEMİR,DİLEK ÇIKMAZI,ERMAN,FEHİM EFENDİ,HAYIRLI,KÜÇÜK,MEKTEP,MERKEZ,MUAMMER AKSOY,SEÇKİN,TAŞLIK,YAY,YELDEĞİRMENİ sk 08:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323838)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.AKIN,1.DİKMEN,1.UFUK,1.ÖMRÜM,2.BARIŞ,3.AŞIK VEYSEL,BAYIR,BILDIRCIN,DAĞLI,KEMAL,SOSYAL,SÜLEYMAN EFENDİ,UZAY,İSTİKLAL sk 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324080)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ŞELALE sk, Meltem sk, Günbatımı sk, pazartürk cd. 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323337)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ŞELALE sk , Günbatımı sok, pazartürk cd, meltem sokak, 12:00-17:01 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323338)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah 1.OTAKÇILAR MESCİDİ ÇIKMAZI,1.OTAKÇILAR ÇIKMAZI,3.ÇIRÇIR,BOSTAN,CEBECİBAŞI,GÜLDALI,KIRIMİ ÇEŞME,MEŞATLIK,MUHTAR ASIM NURYÜZ,MUTLUGÜL,NAMAZGAH,OTAKÇILAR,OTAKÇILAR MESCİDİ,SAVAKLAR,YENİ KÜŞAT sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323263)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 383. sokak 379.,381.,382.,385. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323680)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ,CAHİT SITKI TARANCI,EGEMENLİK,KIBRIS,LEYLA,MENEKŞE,NEHİR,ZAFER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323758)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BARIŞ MANÇO,ÇAMLIK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2323756)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AY, BİLGİ, CAN, DEFİNE, DEMOKRASİ, MARMARA, ÇALIKUŞU, ÇİM sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324783)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 26 AĞUSTOS, 57 ALAY, 9 EYLÜL, ASİL, AYSEN, BAĞIMSIZLIK, BEDESTEN, DEDE EFENDİ, DENİZ AKTAŞ, ELEM, ESEF, KARAMAN, MİSAFİR, NADİDE, OKUMUŞ, ORHANGAZİ, PETROL, ÇEKMECE, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324784)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah KAKTÜS, KAÇAR, MELODİ, TEPECİK YOLU sk/ ETİLER mah TEPECİK YOLU, TUNCA, İNCESU sk// ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah KANARYA ÇİÇEĞİ sk/ ÇAKIL mah ERKAN sk/ ÇANAKÇA mah BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK sk/ ÖRCÜNLÜ mah ASAR, AYTAÇ ÇIKMAZI, BAŞARAN, BAŞKOMUTAN, ERDOĞAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, IŞIK ÇIKMAZI, KIDEM ÇIKMAZI, KILAVUZ ÇIKMAZI, KINCAL, KIRAÇ, SEFERŞAH, TANSU, TOROS, YAZ, ZENCEFİL, ÇALILI, ÖZKAN, ŞAHİT ÇIKMAZI sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325981)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAVİGÖL mah AŞURE, BORA, CEYDA, ERTÜRK, EYÜP SULTAN, KUM, MEDENİYET, TAHİR, TATLI, YEŞİL YALI sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1479. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324748)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ İLÇE BEBEK mah. 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324943)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ/ OSMANİYE mah OLGUNLAR, ÇAĞLAR, ÇOLAK İBRAHİM sk 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326439)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, AHMET İHSAN, BESTEKAR İZZET EFENDİ, DERVİŞ MANİZADE, HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER, HİLMİ NAİLİ, KAZIM SİLİVRİLİ, MAHİR GÜRLEK, NAİMA, SAİT FAİK ABASIYANIK, SERBESTİ, UÇAN, YEŞİLKÖY HALKALI, ZİYA ERDEM, ÇEKMECE, ŞABAN ACAR sk 11:15-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325295)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 125., 126., MAHMUT KOCATÜRK sk/ TELSİZ mah 101., BALIKLI YOL, KARANFİL, LEYLAK, ORKİDE, SÜLÜN, SÜMBÜL, ZAMBAK sk/ VELİEFENDİ mah G/2. sk 12:15-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325300)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah AŞİYAN YOLU, CEVDETPAŞA, KAYALAR sk// ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah HÜRRİYET sk/ MEHTERÇEŞME mah 1942., 1943., 1944., 1945., 1953., 2068. sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324934)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah İNŞİRAH sk 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324941)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN sk/ ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, KELAYNAK, ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk// BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ULUS mah KEMER 1 sk 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324944)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah CENGİZ TOPEL, ERGİN, GÜLŞEN, KÜÇÜKBEBEK, NİSBETİYE, OVUN, SARIOBA, TOPRAKKALE, ÖZDEŞ sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325856)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah ADNAN KAHVECİ sk 09:00-10:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325288)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah ALTINEKİN, CENGİZ TOPEL, CEVHER, DEMİRKENT, DERİNCE, EDİNCİK, ERGİN, SARIOBA, TAŞLIÇAY, TEPECİK YOLU, TOPRAKKALE, YANARSU, ÖZDEŞ, İNCESU sk// SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah DOKTOR SADIK AHMET, VARNALI sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325855)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah EMİR, KAAN, PİYALEPAŞA, ÇİMEN, ÜST SEYHAN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2324982)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALİBABA, EMNİYET, FATİH, KOZA, KRİSTAL, KURUÇAY, MEDİNE, NASRETTİN HOCA, OKURLAR, SEYİT ONBAŞI, TEPELİK, ULUOCAK, ÖREN sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326128)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALPEREN, ALTINÖZÜ, BAHARDALI, DEMİRAY, DİLBER, FATİH, GÜLNAME, GÜLZAR, HASAN TAHSİN, KALECİK, KIBRIS, MİS, MİSAFİR, SERENGÜL, TEBESSÜM, VEDA, İSKENDER, ŞEREFLİ sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 773. sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1392/5. sk 11:30-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326131)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, ASLI, DERYA, DÜNDAR, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİLİZ, GÜL, IHLAMUR, KIŞLA, MİNE, OYA, REŞİTPAŞA, SALKIM, SEREZLİ, TAVLA, TUNAY, ÜNER sk 11:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326069)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah CAHİT, EGEMEN, FATİH, HALİS, MISRA, NASRETTİN HOCA, SEVDENUR, YASER ARAFAT, ZAHİT, ZİVER, ÜZEYİR sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AGAH, AKÇE, ARAF, ARDA, AYSEREN, AĞAHAN, BAYHAN, BEKİROĞLU, CELİL, CENK, DOĞANÇAY, ECZA, ERASLAN, ETHEM, FATİH, FENER, GALERİ, GÜLYÜZLÜ, GÜZERGAH, HARBİYE, HAZARFEN, HAZNEDAR, KAPTANPAŞA, KARAKUZU, KARTALTEPE, KAZIM KARABEKİR, KİRAZDERE, MEŞALE, PEKMEZCİ, PREVEZE, SEKMEN, TUNCER, VARLIK, YAVUZER, YUVA, YÜZÜNCÜYIL, ZEHRA, ÇAĞLAGÜL, ÇERİ, ÖZDİL, ÖZGÜN, ÖZLER sk/ NENEHATUN mah AFRA, ALPEREN, ALPTEKİN, ALTINÖZÜ, ALİYE, ASLANTAŞ, AYÇİÇEK, AZİME, AZİMLİ, AĞADERE, BAHARDALI, BATU, BELİĞ, BİLGEN, CAVİDAN, CUMALİ, CÖMERT, CİHAD, CİRİT, DEMİRAY, DİLBER, ENBİYA, ERGÜL, ERGÜNER, ERSEN, FATİH, FERİT, FINDIKZADE, GAZA, GÜLNAME, GÜLSULTAN, GÜLZAR, GÜLÇİN, HALASKAR, HASAN TAHSİN, HÜŞYAR, KADİR, KALECİK, KAZIM KARABEKİR, KIBRIS, KUL, KÖSE, LİLA, MEHPARE, MUASIR, MİS, MİSAFİR, NEDİME, PİRSULTAN, RAHMAN, REVNAK, RIFAT ILGAZ, RUŞEN, SERENGÜL, SEYİT, SUNGURLU, TEBESSÜM, TEKYILDIZ, TEZEL, TEŞVİKİYE, TOKCAN, TOPÇAM, URAZ, VEDA, VEZNECİLER, YAYLI, YENİ DERE, YENİDÜNYA, YİĞİTCAN, ZUHAL, ÇOBANYILDIZI, ÖZBERK, ÖZLENEN, İLHAN, İNTİZAM, İREM, İSKENDER, ŞEHRAZAT, ŞEREFLİ, ŞÜKRÜ sk/ TAŞOLUK mah ARNAVUTKÖY, BAĞ, EGEMEN, ESENYEL, FİGEN, GÖLYOLU, GÖZLEM, GÜNNUR, KENT, KIVILCIM, MEŞECİK, TEKİNSOY, ÖZAKIN sk/ YAVUZ SELİM mah FATİH sk/ İSLAMBEY mah FATİH, GÜLVEREN sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 773. sk// SULTAN 02:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326133)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI MAH ÇIRPICI ŞEHİR PARKI VE CİVARI 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325327)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah ABDİ İPEKÇİ sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325090)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 306/1., 307., 308., 309., 312., MAHMUTBEY, MEHMET AKİF ERSOY, NAMIK KEMAL sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325091)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251., 1251/1., 1252., 1252/1., 1252/2., 1253., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1258/2., 1258/3., 1258/4., 1259., 1260., 1261., 1262., 1262/1., 1262/2., 1263., 1263/2., 1270., 1301., 1302., 1303., 1303/1., 1304., 1305., 1306., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1312., 1313., 1314., 1315., 1316., 1317., 1318., 1319., 1320., 1321., 1325., 1326., 1326/3., 1327., 1327/1., 1328., 1329., 1331., 1351., 1352., 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325084)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BODUR, SEMERKANT sk/ ÇELİKTEPE mah ALTIN, ARPACIK, ASMALI, BAŞARI, BODUR, BURAK REİS, DERCAN, ELÇİ, ELİF, GÜLCAN, GÜLÇİN, HALİM, HAYAT, IŞIK, KAHRAMANLAR, KIYIBOYU, KUBİLAY, MOHAÇ, PİRİ REİS, SEMERKANT, SULTAN MURAT, TUNABOYU, TURGUT REİS, VARDAR, ZİYAPAŞA, ÇALDIRAN, ÇAĞ, ÖZVER, İSMET İNÖNÜ, ŞEHİT DOĞAN AYAZ sk 12:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326805)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah ALİ TEKİN,ARAPLAR,ATATÜRK,BIÇAKÇI ÇEŞMESİ,BOSTAN HAMAMI,CEMALETTİN EFENDİ,ELVANZADE CAMİİ,ERZAKÇI,FUKARABABASI,HARAÇÇIBOSTANI,HAYDAR HAMAMI,HAYDAR HAMAMI 2. ÇIKMAZI,HİSARALTI,KADİR HAS,KANİPAŞA,KASECİ ÇIKMAZI,KERPİÇ,MÜRŞİT,NALINCI KASIM,PEKMEZCİ,SALİHPAŞA,SEFERİKOZ,TEPEDELEN,TEPEDELEN ARALIĞI,TEPEDELEN ÇEŞMESİ,YENİ TULUMBA ÇIKMAZI,YEŞİLTULUMBA 1.,ÇAĞA,ÜSKÜPLÜ,ŞAİR BELİĞ,ŞEREFLİ sk/ DEMİRTAŞ mah KEPENEKÇİ SABUNHANESİ,ODUN KAPISI YOKUŞU sk/ RÜSTEMPAŞA mah RAGIP GÜMÜŞPALA sk/ SARIDEMİR mah RAGIP GÜMÜŞPALA sk/ YAVUZ SULTAN SELİM mah ABDÜLEZELPAŞA,CİBALİ ŞEREFİYE,KALAYCI,MÜSTANTİK,NALINCI KASIM,ODUN İSKELESİ,SEFERİKOZ sk/ YAVUZ SİNAN mah ATATÜRK sk 08:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2321519)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2070., MEHMET AKİF ERSOY sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326910)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AKBAYRAK, ALİ RIZA ZENGİN, ESKİ EDİRNE YOLU, GARİP, GAZİ, GÖKIRMAK, HARPUT, HATİCE, MAHMUTBEY, MAREŞAL ÇAKMAK, MARMARA, OKTAY, POLAT 1, SAKIP SABANCI, SİTE 1, TAYLAN, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, ÇUHADAR, ŞEHİT ZAİM FIRAT, ŞİRİN 3 sk 11:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2327039)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1790., 1791., MEHMET AKİF sk/ KEMALPAŞA mah 1895., 1896., 1897., 1898., 1899., 1900., 1901., 1910., 1911., 1912., 1913., 1914., 1915., 1916., 1966., 1968., NAMIK KEMAL sk 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2327045)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah GÜMÜŞDERE, KIYI, ÇİSE sk 09:04-16:04 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326920)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah SOYSAL,TEKKE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326896)