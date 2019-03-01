28 Şubat 2019 Haberleri

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src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/28/adriana-lima-haberlerine-sosyal-medya-hesabindan_11789879_61_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Deniz Akkaya, Adriana Lima Haberlerine Tepki Gösterdi!</span> </a></li><li><a href='/askeri-bolgede-pkk-li-yakalandi-11789876-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/28/askeri-bolgede-saklanan-pkk-li-teroristi-parmak_11789876_43_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Yabancı Uyruklu Şahıslarla Askeri Bölgeye Giriş Yapan PKK'lı Terörist, Yakayı Ele Verdi</span> </a></li><li><a href='/iddaa-sampiyonluk-oranlarini-guncelledi-11789854-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2019/02/28/iddaa-sampiyonluk-oranlarini-guncelledi_11789854_33_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>İddaa, Şampiyonluk Oranlarını Güncelledi</span> </a></li></ul>