28 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Taraftar
00:00 beIN Manşet
00:30 Maç Saati
01:00 Maç Sonu
02:00 Maç Saati
02:45 Maç Sonu
02:45 TFF 1. Lig Top 10
03:00 beIN Manşet
03:45 Maç Saati
04:00 Maç Saati
05:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
05:45 Süper Lig Top 10
06:00 Maç Sonu
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:00 Maç Sonu
11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
14:15 UEFA Avrupa Ligi Kısa Özet
14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
15:00 UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi
15:30 Özel Röportaj
15:30 Maç Saati
16:00 Süper Lig Maç Özetleri
16:00 Maç Sonu
16:00 Özel Röportaj
17:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
17:00 Taraftar
17:30 Haftanın Öyküleri
17:30 TFF 1. Lig Top 10
17:45 Süper Lig Top 10
18:00 Haftanın Öyküleri
18:00 Taraftar
18:00 beIN Manşet
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 Süper Lig Maç Önü
19:00 Taraftar
19:15 Süper Lig Top 10
19:30 Maç Önü
20:00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş
20:45 Devre Arası
20:45 Başakşehir - Sporting
21:00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş
21:15 Devre Arası
21:40 UEFA Avrupa Ligi
21:55 Başakşehir - Sporting
22:25 Maç Sonu
22:30 Süper Lig Maç Sonu