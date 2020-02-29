28 Şubat 2020 Haberleri

TSK, İdlib'de rejimin kimyasal harp tesisini vurdu Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı 56 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı Son Dakika: İdlib'de Esed rejiminin gerçekleştirdiği topçu saldırısında 1 askerimiz şehit oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e açık açık söyledi: Rejim unsurları meşru hedef konumundadır Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz: Bir ölür, bin doğarız TSK, SİHA saldırısında Esed Rejimi'nin üst düzey askeri yetkilisi Tuğgeneral Burhan Rahmun'u öldürdü İdlib'deki saldırıyla alakalı yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili bir kişi gözaltına alındı İran'dan gelen Türk TIR şöforü koronavirüs şüphesi ile gözlem altına alındı Son Dakika: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bildiriyle İdlib'deki saldırıyı kınadı Gökhan Gönül: Bu maçı oynamak zulüm geldi İdlib'de yaralanan askerden duygulandıran paylaşım: En kısa zamanda iyileşip görevime geri döneceğim Beşiktaş, Alanyaspor'u Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 yendi Türk savaş uçakları, hava sahası engelini uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla aştı İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21'e yükseldi TSK'nın rejim unsurlarına ateş açma anı kameraya yansıdı 33 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından Almanya, İngiltere ve Fransa'dan destek mesajları geldi Edirne'de tampon bölgede bekleyen göçmenler ateş yakarak ısınmaya çalışıyor Alanyasporlu taraftarlardan dikkat çeken pankartlar: Gök girsin kızıl çıksın TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in İdlib konusunda olağanüstü toplanması talebine cevap verdi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü Dünyayı ürküten duyuru: Koronavirüs için küresel risk seviyesi 'çok yüksek' seviyeye çıkarıldı Esed rejimine ait tankın SİHA ile vurulma anının görüntüler ortaya çıktı Osmaniyeli şehidimiz Batuhan Tank'ın 16 yaşındayken yaptığı paylaşım yürek burktu TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İdlib açıklaması: Türkiye gerekeni yapıyor Son Dakika: Türk ve Rus heyetlerin İdlib gündemli görüşmesinde üçüncü tur sona erdi Bakan Hulusi Akar'ın komutanlara vurun emrini verdiği anların görüntüleri yayınlandı Kremlin Sarayı'ndaki Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda Şoygu'nun evrak çantası dikkat çekti Alex de Souza'dan İdlib paylaşımı: Başın sağ olsun Türkiye Yunanistan Başbakanı Miçotakis, mülteciler için Türkiye sınırındaki güvenliği arttırdıklarını açıkladı Kahramanmaraşlı şehidimizin cenazesini, aynı bölgede görev yapan kardeşi Türkiye'ye getirdi İdlib'de şehit olan Halil İbrahim Akkaya'nın babası Akar'a seslendi: Söz verin beni de askere alacaksınız Fransa, İdlib'deki saldırı nedeniyle Esed rejimi ve Rusya'yı kınadı Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'a 'Güveniyoruz sana' diyerek destek verdi Rus ve ABD Genelkurmay Başkanları telefonda İdlib konusunu görüştü Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçti Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında takımın başında Recep Karatepe yer alacak Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyeliler, askerimize destek olmak için İdlib'e gitti Son dakika: Putin, güvenlik konseyiyle yaptığı toplantıda Türkiye'yi suçladı Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag'ı tanıyalım Son Dakika: Edirne Pazarkule'den Yunanistan'a geçmek isteyen mültecilere gaz bombasıyla müdahale edildi