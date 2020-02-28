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28 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı

28 Şubat 2020 Cuma günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

28.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 28.02.2020 06:4528 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Babamın Ceketi

02:15 Gelinim Mutfakta

02:25 Regaip Kandili Kur'an-ı Kerim Ziyafeti

03:00 Gelinim Mutfakta

04:30 Tatlı İntikam

05:00 Tatlı İntikam

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

19:45 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni

20:00 Babamın Ceketi

21:00 Arka Sokaklar

22:15 Regaip Kandili Kur'an-ı Kerim Ziyafeti


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Kaynak: InterSinema.com

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