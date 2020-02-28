28 Şubat 2020 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:00 Kelime Oyunu
02:10 Kanıt
03:30 Çok Gezenti
03:30 Sen de Yap
04:30 Yalan Dünya
06:00 Annem
06:00 Hırsız Polis
07:45 Çocuklar Duymasın
10:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?
14:00 Derya Baykal'la Gülümse
16:00 Sağlıkla Gülümse
17:00 Sultan
19:00 Kelime Oyunu
19:00 Pantene Altın Kelebek Kırmızı Halı
20:00 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
21:15 Yalan Dünya
23:30 Kanıt