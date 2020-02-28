28 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ BELLİ OLACAK
15: 00 İstanbul Başakşehir 'in UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi, İsviçre 'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak.
SÜPER LİG
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş
GALATASARAY
11.30 Sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
FENERBAHÇE
Fenerbahçe'de Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
16.30 Sarı-lacivertliler, karşılaşma için Antalya'ya hareket edecek.
17: 30 Kafilenin kentte karşılanışı
TRABZONSPOR
Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor maçının son çalışmasını yapacak.
BASKETBOL
THY EuroLeague
23.00 Valencia - Fenerbahçe Beko
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
16.00 Samsun Canik Belediye - Fenerbahçe Öznur Kablo
VOLEYBOL
AXA Sigorta Efeler Ligi
19.00 Halkbank - İnegöl BLD.
UEFA AVRUPA LİGİ (Son 32 Turu)
20.00 Salzburg - Frankfurt
AVRUPA'DAN FUTBOL
22.30 Fortuna Düsseldorf - Hertha Berlin (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)
23.00 Norwich - Leicester City (Çağlar Söyüncü)
23.00 Real Sociedad - Real Valladolid (Enes Ünal)