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28 Şubat Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

28 Şubat Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

28.02.2020 08:18 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:1528 Şubat Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada 'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 28 Şubat Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

28 ŞUBAT CUMA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler : Orta Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-28 15:31:00.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah

Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-28 11:29:14.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-28 15:47:49.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-28 12:54:26.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Pendik

Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah,Fatih Mah,Esenyalı Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-02-28 15:54:36.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Muratbey Merkez Mah,Ferhatpaşa Mah

Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 2020-02-28 13:20:47.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


28 Şubat, İstanbul, Gündem, Ekonomi, Güncel

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1.03.2020 09:05:28