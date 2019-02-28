28 Şubat Mağdurları, Öğrencilere Yaşadıklarını Anlattı

Antalya
'da, 28 Şubat
"postmodern darbe" sürecinin mağdurları, yaşadıkları sıkıntıları üniversite öğrencilerine anlattı.
28 Şubat Öğrenci Derneği üyesi ve 28 Şubat mağduru Hacer Okudan, Akdeniz Üniversitesi
Olbia Salonunda düzenlenen "Tanıklarıyla 28 Şubat Gerçeği" isimli konferansta yaptığı konuşmada, 28 Şubat sürecinde kötü günler yaşadıklarını ve insanların bunu unutmaması için mücadele ettiklerini söyledi.
"Allah bir daha 28 Şubat'ları bu ülkeye yaşatmasın" diyen Okudan, 28 Şubat'ta mağdur olduklarını ama verdikleri mücadele sayesine galip geldiklerini belirtti.
Okullarda uygulanan başörtüsü yasağı nedeniyle birçok kızın okuldan ayrılmak zorunda kaldığını anlatan Okudan, "28 Şubat, Türkiye
tarihinin kara lekesi olarak tarihe geçti. Başörtüsünü siyasi simge olarak takanların başını açmaları istendi ve biz ne demek istediklerini anlamıyorduk. Biz başörtümüzü Allah için, dinimizin gereği olduğu için takıyorduk." diye konuştu.
Başörtüsü yasağı nedeniyle yüksek puanlarına rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nde okumak zorunda kaldığını vurgulayan Okudan, bir süre sonra başörtüsü yasaklarının oradaki okullarda da uygulanmaya başladığını hatırlattı.
Okuduğu üniversitede ikna odaları olmadığını ama okulun dekanının başını açması yönünde ikna çabaları içerisinde olduğunu dile getiren Okudan, şunları söyledi:
"Fakülte dekanına 'eğer bizi okuldan atarsanız parasal olarak zarar edersiniz' dedim. Bunun üzerine dekan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit
'in örtülü ödenekten zararlarını karşılayacağını söyledi ve böylelikle başörtülü öğrenciler okula alınmamaya başlandı. Şapkayla okula gidip gelmeye başladım ve güvenlik görevlilerine yakalanmamak için okulun arkasındaki tel örgülerden atlayıp derslere giriyordum. Güvenlik görevlileri, başörtülü öğrencileri takip ediyordu. Bir gün güvenlik görevlileri derslikleri kontrol etmeye gelince o panikle başımı açmak istemediğim için arkadaşlarımın yardımıyla 1,5 kat yükseklikteki pencereden atladım."
28 Şubat Öğrenci Derneği il temsilcisi Esma Sarıdiken ise başörtüleri nedeniyle okulla alınmadıklarını ve okuldan uzaklaştırıldıklarını anlattı.
Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle o dönem sürekli kötü rüyalar gördüklerini ifade eden Sarıdiken, "Staj hocalarım başıma peruk takmayı önerdi ama bunu kabul etmedim. Biz Allah için kapanmıştık ve bu yaşadıklarımızı anlatabilmek için dernek kurduk. 28 Şubat ve 15 Temmuz ülkenin yaşadığı kara lekedir." dedi.
Ziraat mühendisi Gülhan Şentürk de 28 Şubat'ta yaşadığı olaylar nedeniyle 28 Şubat'a ilişkin haber, belgesel ve programları izlemediğini kaydetti.
Antalya, 28 Şubat, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA