28 Şubat nedeniyle gerçekleştiremediği hayaline yüksek lisansta ulaştı

İzmir'de özel bir okulda idarecilik yapan 38 yaşındaki Fatih Yılmaz, imam hatip lisesinde okuduğu için kat sayı uygulaması nedeniyle 28 Şubat sürecinde gerçekleştiremediği "siyaset bilimi" okuma hayaline yüksek lisansta ulaştı.

Fatih Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 Şubat sürecinde Uşak'ta imam hatip lisesine devam ettiğini ve arkadaşlarıyla üniversite sınavlarına hazırlandıklarını söyledi. Ancak 23 yıl önce yaşanan sürecin gençlik heyecanlarını ellerinden aldığını ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Büyük hayallerimiz vardı. Hepimizin hedefi, tıp, hukuk, siyasal gibi bölümlere gitmekti. Sabah bir kalktık dediler ki 'Siz üniversite okuyamazsınız artık.' Sadece imam hatipliler değil, bütün meslek okullarında on binlerce gencin hayali suya düştü. Öyle zor bir dönemdi ve o dönemde birçok kişi kat sayı meselesinden dolayı üniversiteyi kazanamayacağı için okuldan ayrıldı."

Yılmaz, buna rağmen üç arkadaşıyla birlikte ailelerinin de desteğiyle okula devam ettiklerini dile getirerek mezuniyetin ardından üniversite okuyabilmek için Almanya'ya gitmek zorunda kaldığını anlattı. Birçok arkadaşının da kendi ülkelerinde okuma hakları ellerinden alındığı için yurt dışına gittiğini dile getiren Fatih Yılmaz, şunları söyledi:

"Çoğumuz gözyaşlarıyla ayrıldık ülkemizden. O kadar insanın hakkına girmek o kadar insanı mağdur etmek... Geleceğin teminatı olan binlerce insanın hayallerini suya düşürüyorsunuz. Biz yurt dışına gittik birkaç yıl üniversite kazanmak için çalıştık. Okumak için çok zorluklar çektik. Maddi imkanımız yoktu, teyzem ve eniştem biraz yardımcı oldu. Öyle zorluklar çektik ki bugün baktığımızda çok şükür zorluk çektik ama birçok şey öğrendik diyoruz. Ama bizim yıllarımız gitti. Belki de kendi ülkemizde kalabilseydik, burada istediğimiz bölümleri okusaydık çok daha güzel olacaktı. Kendi milletimize, ülkemize çok daha fazla faydalı olacaktık ama maalesef bu 28 Şubat darbesi, katliamı neticesinde yıllarımızı kaybettik."

"Özellikle de Erbakan Hoca'yı çalışmak istedim"

Fatih Yılmaz, 3 yıl Almanya'da okuduktan sonra daha fazla dayanamayarak Türkiye'ye döndüğünü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü'nü kazandığını aktardı. Siyaset bilimi okuma hayalini bu nedenle gerçekleştiremediğini ve bundan dolayı yüksek lisansı bu alanda yapmaya karar verdiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Almanca öğretmenliğinden mezun oldum ama benim aklımda hep siyasal kaldı. Dolayısıyla yüksek lisansımı siyasal iletişim alanında yapmak istedim. Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı'nda siyasal iletişim alanında bunu gerçekleştirdim. Özellikle de Erbakan Hoca'yı çalışmak istedim, sağ olsun danışman hocam yol gösterdi, yardımcı oldu. Tez konum 'Necmettin Erbakan'ın Söylemlerinde Mantık'. Bir siyasal kişilik olarak hem Necmettin Erbakan'ı ele aldım hem de onun söylemi, siyasal alana kazandırdıkları, hitabeti, nezaketini, kuşatıcı dilini... Bütün bunları mantık çerçevesinde ele almaya çalıştım. Bu tez çalışmam da 28 Şubat sürecinin, o katliamın bir ürünüdür. 2019'un Aralık ayında tez bitti. İnşallah kısa süre içinde kitap olarak okurumuzla buluşacağız."

Kaynak: AA