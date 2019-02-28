28 Şubat Perşembe Dha Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI<br><br>20.00 Kasımpaşa (1) - (3) Akhisarspor <br><br>FENERBAHÇE<br><br>Sarı lacivertliler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.<br><br>BEŞİKTAŞ<br><br>11.00 Siyah Beyazlılar, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.<br><br>GALATASARAY<br><br>Sarı kırmızılı ekip, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başlayacak.<br><br>MEDİPOL BAŞAKŞEHİR<br><br>Turuncu lacivertli ekipte Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürecek.<br><br>BASKETBOL<br><br>EuroLeague<br><br>20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes <br><br>22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Darüşşafaka Tekfen<br><br>Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Finali <br><br>17.00 Çukurova Basketbol - BOTAŞ<br><br>19.30 Mersin Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe