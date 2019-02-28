28 Şubat 2019, 09:36
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28 Şubat Perşembe Dha Spor Gündemi

28 Şubat Perşembe Dha Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI20.00 Kasımpaşa (1) - (3) Akhisarspor FENERBAHÇESarı lacivertliler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

20.00 Kasımpaşa (1) - (3) Akhisarspor 

FENERBAHÇE

Sarı lacivertliler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah Beyazlılar, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY

Sarı kırmızılı ekip, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Turuncu lacivertli ekipte Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

BASKETBOL

EuroLeague

20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes 

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Darüşşafaka Tekfen

Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Finali 

17.00 Çukurova Basketbol - BOTAŞ

19.30 Mersin Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Türkiye Kupası, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: DHA


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