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28 Şubat postmodern darbesine sosyal deneyli tepki

Samsun'da bir topluluk 28 Şubat postmodern darbesine tepki için sosyal deney yaptı.

24.02.2020 16:39 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:3928 Şubat postmodern darbesine sosyal deneyli tepki
'da bir topluluk 28 Şubat postmodern darbesine tepki için sosyal deney yaptı.

Samsun Memur-Sen, Eğitim Bir-Sen, Genç Memur-Sen ve Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet (ADEM) Topluluğunun ortaklaşa düzenlediği sosyal deney ile insanlara 30 saniyelik bir 28 Şubat postmodern darbesini anlatan izletildi. Video karşısında duygulanan vatandaşlar 'nin en kötü zamanlarından bir tanesinin olduğunu, geçmişten ders alarak o kara günü unutmamaları gerektiğini belirtiler.

Gazi Müzesi önünde düzenlenen sosyal deneyde video izletmenin yanı sıra broşür dağıtılarak insanlara 28 Şubat postmodern darbesi ile ilgili bilgilendirilmeler de bulunuldu. 28 Şubat postmodern darbesini 'özgürlüğe yapılan bir cinayet' olarak tanımlayan 'ADEM' Topluluğu Başkanı Ayşe Hümeyra Karabulut, "28 Şubat süreci Türkiye'nin geçmişinde bulunan bir karanlık lekedir. Özgürlüğe yapılan bir cinayet olarak bunu söyleyebiliriz. İnsanların ibadet ve inançlarını yok sayan bir süreçti. Bir daha yaşatılmasını istemiyoruz. O yüzden şu anda sokaklardayız" dedi. - SAMSUN

28 Şubat, Türkiye, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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