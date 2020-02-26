28 Şubat sanıklarından Hikmet Köksal'ın cenazesi defnedildi

Sincan'da tankları yürüten isim olarak yargılandığı 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Hikmet Köksal, son yolculuğuna uğurlandı.

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan 88 yaşındaki eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Hikmet Köksal, solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Yargıtay, kararı henüz onamadığı için halen emekli orgeneral olarak kabul edilen Hikmet Köksal için bugün Büyük Selimiye Camii'nde askeri cenaze töreni düzenlendi. Törene Hikmet Köksal'ın oğlu Namık Kemal Köksal, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu ile 28 Şubat davasının sanıklarından Çevik Bir de katıldı.

Törende konuşan Hikmet Köksal'ın oğlu Namık Kemal Köksal, "Neler söyleyebilirim ki. Yaşam acılarla dolu. Biraz üzüntü. Yaşamı boyunca mücadele verdi. Ama sonunda kaybettik. Allah geride kalanlara ömür versin" dedi. Köksal için öğle namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Köksal'ın cenazesi Küçükyalı Mezarlığında defnedildi.

4 Şubat 1997'de Sincan sokaklarından geçen tanklar eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Hikmet Köksal'ın komutasındaydı. Köksal, 28 Şubat davalarında yargılanan sanıklar arasında yer aldı. Mahkeme 13 Nisan 2018'de verdiği kararla 21 isme "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca askerlerin rütbelerinin sökülmesine hükmetti. Karar sanıkların itirazı üzerine Yargıtay'a gitti. Ama Yargıtay'dan henüz bir karar çıkmadı. Yargıtay'dan karar çıkmamasından ötürü hala emekli orgeneral olarak kabul edilen Hikmet Köksal, bu yüzden askeri törenle defnedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA