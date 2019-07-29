28 Temmuz 2019 Haberleri
28 Temmuz 2019 Manşet Haberleri.29.07.2019 00:18
- Sağlık Bakanı Koca, Engin Nurşani için düğmeye bastı
- Kral Selman'ın ağabeyi Bender bin Abdulaziz 96 yaşında öldü
- Kontrolden çıkan otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti
- TBMM eski Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli, hayatını kaybetti!
- Seda Sayan ve Safiye Soyman oryantal dansıyla şov yaptı!
- Ünlü model Adriana Lima, evi için Sivas Kangalı aldı!
- İmamoğlu'nun kıydığı nikahta Kılıçdaroğlu ve Akşener şahit oldu
- Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 23 ölü
- Güzel oyuncu Mine Tugay, doğum gününü duygusal mesajıyla kutladı!
- İrem Derici, taksileri durduramayınca eve yürüyerek gitti!
- Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
- KKTC Dışişleri Bakanı'ndan dünyaya çağrı: Doğalgaz konusunda Rumları masaya oturtun
- Tartıştığı genci gözünden yaralayan yabancı uyruklu kişiye linç girişimi
- Yakıt parası biten pilot, yolculardan para istedi
- Ünlü sunucu Okan Bayülgen, yeni imajıyla tanınmaz hale geldi
- Düğün yolunda kaza: 12 yaralı
- Trump'la Demokratlar arasındaki ırkçılık tartışması büyüyor
- Bagok Dağı'nda büyük yangın: 6 Süryani köyü tehdit altında
- HDP'li Temelli, Ayaz ve Nupelda'nın ailesini ziyaret edip bölgedeki çocukları tanımsız cisimler konusunda uyardı
- Yeşilçam'ın usta isimlerinden Yalçın Gülhan'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu
- Heidi Klum, kalçasının göründüğü dansıyla Instagram'ı salladı!
- Olimpik Lyon, Marcelo Guedes'i satmak istiyor!
- FSM'de asfaltlama çalışmaları sona erdi, köprü ulaşıma açıldı
- Tepkiler geri adım attırdı! Torbalı Belediye Başkanı oğlunun görevine son verdi
- Beşiktaşlı bir grup taraftar Orhan Ak ile fotoğraf çektirdi!
- Şeyma Subaşı'nın imza günü için istedikleri pes dedirtti!
- Ersun Yanal, Volkan Demirel için özel program hazırlattı
- Miley Cyrus, 'Ateşli yaz kızı' pozuyla takipçilerini heyecanlandırdı
- İçişleri Bakanı Soylu'dan Suriyeli açıklaması: Sınırdışı edilmeleri söz konusu değil
- Huzur Partisi'nin patentini alan isimden Ali Babacan'a flaş çağrı
- Acun Ilıcalı kendisini eleştiren Seren Serengil'e cevap verdi
- Torbalı'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor
- Zula Süper Ligde 4. sezon Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle başlıyor
- Şırnak'ta 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- Alper Potuk'tan Eskişehirspor'a dev destek!
- Sultangazi'de, 1 ton 460 kilo ağırlığındaki 'Kralsın Kral' 38 bin liradan satışa çıktı
- Emre Belözoğlu, Alper Potuk'u bir an olsun yalnız bırakmıyor
- Şehidin eşini teselli eden Bakan Süleyman Soylu: O kahraman, sen de kahramansın
- Ozan Ali Nurşani, oğlu Engin Nurşani'nin kanser olduğunu açıkladı
- Özel sporcu Ali Topaloğlu, gülle atmada dünya rekoru kırdı
Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, Seren Serengil, Yalçın Gülhan, Genel