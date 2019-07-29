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28 Temmuz 2019 Haberleri

28 Temmuz 2019 Manşet Haberleri.

29.07.2019 00:18 28 Temmuz 2019 Haberleri

Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, Seren Serengil, Yalçın Gülhan, Genel

Son Dakika genel Haberleri
00:18   28 Temmuz 2019 Haberleri
23:56   Yaprak Festivali'ne yoğun ilgi
21:20   Plajlarda kilometrelerce tatilci yoğunluğu
20:15   Yamaç paraşütü yapan turist kendini yarışmanın içinde buldu
19:29   FSM Köprüsü 31 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı, o anlar havadan görüntülendi
19:11   Gölde boğulan oğlunu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı
18:20   Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğe açıldı