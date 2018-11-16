28 Yaşında Afganistan A Milli Takımı'nın Başına Geçti

Afganistan 'ın kuzeyindeki Cebel Sirac kentinde 27 Kasım 1989 tarihinde doğan ve babasının siyasi mülteci olması nedeniyle Pakistan ile Hindistan 'da büyüyen Anoush Dastgir, genç yaşta ailesiyle birlikte Hollanda 'ya sığınmacı olarak yerleşti.

Grave şehrinde 14 yaşındayken amatör GVV 57 takımında futbola başlayan Dastgir, Hollanda'da çeşitli takımlarda profesyonel olarak oynadı. Avrupa 'da Afganlı genç oyunculardan oluşan takımlar arasında yapılan özel turnuva sayesinde Afganistan Milli Takımı'na seçilen Dastgir, 2015 ve 2016 yıllarında ülkesinin formasını terletti.

Dastgir, 2016 yılındaki Asya Kupası elemelerinde Tacikistan 'la oynanacak karşılaşmadan birkaç gün önce Hırvat teknik direktör Petar Segrt'in görevine son verilmesi üzerine, Afganistan Futbol Federasyonunun teklifiyle, karşılaşmaya teknik direktör olarak çıktı.

Karşılaşmayı 1-0 kaybetmelerine karşın takımın iyi futbolundan etkilenen federasyon yetkilileri, sakatlıktan dolayı aktif futbolu bırakan Dastgir'i yeni teknik direktör Alman Otto Pfister'in yardımcılığına getirdi.

Pfister'in sözleşmesinin yenilenmemesi sonrası 12 Temmuz 2018'de Afganistan A Milli Futbol Takımı 'nın teknik direktörlüğüne getirilen Dastgir, oldukça genç bir yaşta ülkesine bu seviyede hizmet etme imkanı yakaladı.

Dastgir: "En iyisini yapmak istiyorum"

2019 Asya Kupası elemeleri için Antalya 'da kamp çalışmalarını sürdüren Afganistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Anoush Dastgir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbol oynadığı dönemde 20 yaşından itibaren Johan Cruyff Akademisi'nde antrenörlük eğitimi almaya başladığını belirtti.

UEFA Pro-Lisans sahibi teknik adam, şöyle konuştu:

"Maalesef çok talihsiz bir sakatlıktan sonra aktif futbolculuk kariyerime devam edemedim. Her zaman futbolun içinde kalma niyetim vardı. Ülkeme hizmet noktasında fırsat gelince, bunu değerlendirmek istedim. Milli takım seviyesinde kariyer yapmış ve profesyonel olarak Hollanda'da oynamış bir oyuncuyum. Bunları birleştirdiğiniz zaman, burada olmak benim için çok gurur verici. Ülkem için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. O yüzden bunu bir meydan okuma olarak adlandırıyorum."

"Elimizden geleni yapacağız"

Asya Kupası grup elemelerinde başarılı olmak için yoğun bir mesai harcadıklarını belirten Dastgir, şu ana kadar her şeyin güzel gittiğini vurguladı.

Dastgir, kupa maçlarıyla birlikte teknik direktörlük konusunda tecrübesinin arttığını dile getirerek, "Önümüzdeki maçlar ülkemiz açısından çok önemli. Hepimizin kolektif anlamda hedefleri var. Oraya doğru ulaşmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Çok istekli ve arzulu bir takıma sahip olduğunu vurgulayan Dastgir, "2023'te düzenlenecek Asya Kupası öncesinde daha iyi bir hazırlık süreci geçirmek istiyoruz. Yaptığımız çalışmaların asıl hedefi, 2023'teki Asya Kupası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek." diye konuştu.

Antalya'ya övgü

Dastgir, oyuncu ve teknik direktör olarak yaklaşık 45 farklı ülkede hazırlık kampına katıldığını belirterek, Antalya'daki saha ve organizasyon kalitesini çok beğendiğini söyledi.

"Antalya'da en üst seviyede kamp ortamı gördük." ifadesini kullanan Dastgir, oteldeki konaklamalarının da çok rahat olduğunu dile getirdi.

Dastgir, "Zaten Antalya, hazırlık kamplarında dünyada bilinen bir yer. Ümit ediyorum ki daha fazla takım kampa gelecektir. İlerleyen zamanlarda umarım burada milli takım seviyesinde maçlar oynarız ve iki ülke arasında güzel bir yakınlaşma olur." değerlendirmesinde bulundu.