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28 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 28 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevinden kaçan şahıs, yakalanarak tutuklandı.

02.08.2019 13:15 28 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 28 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevinden kaçan şahıs, yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sırasında, uzun süredir takip edilen H.B. isimli şahsın Münifpaşa Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Polisleri görünce kaçmaya başlamış şahıs kovalamaca sonucu Hürriyet Mahallesi'nde yakalandı. Yapılan araştırmalarda H.B'nin 'Gece Vakti Silahla Yağma, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme, Hırsızlık, Nitelikli Hırsızlık' suçlarından sabıkasının bulunduğu, cezaevnden firar ettiği ve hakkında 28 yıl hapis cezası olduğu belirlendi. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanmasını müteakip cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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