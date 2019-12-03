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28 yıldır yapılmayan köprü 2 günde inşa edildi

Adana'da 28 yıldır evinin önünden dere yatağı geçen kadının sesini Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar duydu.

03.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:0628 yıldır yapılmayan köprü 2 günde inşa edildi
'da 28 yıldır evinin önünden dere yatağı geçen kadının sesini Belediye Başkanı Kadir Aydar duydu. Aydar'ın talimatıyla dere yatağına köprü yapıldı.

İsalı Mahallesi'nde evinin önünden geçen dere yatağı nedeniyle evine girip çıkarken güçlük çeken 28 yıldır yerel yönetimlere başvuru yapan Neriman Karagöz'ün feryadına Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar yetişti.

Yıllardır bütün yöneticilere dilekçe yazdığını söyleyen Neriman Karagöz'ün dere yatağına köprü yapılması için yazdığı dilekçeye Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tarafından iki gün içinde cevap verildi. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi ekipleri iş birliği ile Karagöz'ün evinin önüne yapılan köprü ile yıllardır süren çileye son verildi.

"Her gelen fotoğrafı çekip çekip gitti"

Dere yatağına köprü yapılması nedeniyle yaşadığı sevinci anlatan Neriman Karagöz, "Kocam işsiz. Hayvancılıkla geçiniyoruz. Beş çocuğum var. Çocuklarım okula giderken dere yatağından geçemiyordu. Ahırım dere yatağının diğer tarafında. Hayvanlarıma yem vermek için dere yatağına girmek zorunda kalıyordum. Çocuklarımı okula götürmek için kucağıma alıp çamurun içine giriyordum. 28 yılımı çamurun içinde geçirdim. Bütün belediye başkanlarına dilekçe yazdım, yardım istedim. Hepsi geldi, fotoğraf çekip çekip gittiler. İlk defa bir belediye başkanı sesimi duydu. Hem Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'dan hem de ekiplerini yollayan Zeydan Karalar'dan Allah razı olsun. Artık çocuklarım okula gitmek için dereye girmek zorunda kalmayacak. Çok şükür rezilliğimiz son buldu" diye konuştu. - ADANA

Kadir Aydar, Ceyhan, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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