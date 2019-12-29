29 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:15 Maç Saati
02:00 Maç Sonu
02:15 Maç Saati
04:00 Maç Saati
06:00 Maç Saati
07:45 Süper Lig Kısa Özet
08:00 Maç Saati
09:45 Maç Sonu
12:00 Futbolun Şehirleri
13:00 Dünden Bugüne
13:35 Maç Başlıyor
14:00 DG Sivasspor - Göztepe
14:45 Devre Arası
15:00 DG Sivasspor - Göztepe
16:00 Maç Sonu
16:15 Maç Başlıyor
16:30 A. Alanyaspor - İH Konyaspor
17:15 Devre Arası
17:30 A. Alanyaspor - İH Konyaspor
18:30 Maç Önü
19:00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
19:45 Devre Arası
20:00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
21:00 Maç Sonu
23:15 Maç Saati